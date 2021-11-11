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11.11.2021 09:19

Бизнес-омбудсмены нашли нестыковки в новом законе о госконтроле

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 256(8607)
Прошло четыре месяца с того момента, как основные положения 248-ФЗ о госконтроле вступили в силу. Большая часть из них пока касается федерального уровня, но с 1 января 2022 года распространится и на региональный. Как показала "Юридическая неделя на Урале", бизнес и власти слегка разошлись в оценке успешности новой модели.

Так, в Минэкономразвития РФ отмечают, что административное давление в Свердловской области снижается: это результат действия "регуляторной гильотины" и 248-ФЗ. К примеру, по сравнению с 2019 годом количество проверок в регионе снизилось в три раза. Более того, с 1 июля 2021-го количество профилактических мероприятий превысило количество выездных проверок.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Бизнес же не спешит делать позитивные выводы. Согласно опросу Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, более 57 процентов респондентов затруднились сказать, как изменилась мотивация инспекторов. Примерно половина ответила, что не может оценить эффективность профилактики. Одно из главных новшеств, связанных с 248-ФЗ, - обязательный этап досудебного обжалования решений надзорных органов. Пока деловое сообщество пользуется этим механизмом не очень активно: по всей стране подано 333 жалобы, 46 из них удовлетворены полностью или частично.

- Компаниям не совсем понятны методики оценки рисков и то, какие действия нужно предпринять, чтобы не попасть под контрольные мероприятия. Также бизнесу необходимо "право на ошибку", если речь не идет о существенном нарушении закона, - подчеркнул Михаил Вахрушев, председатель комиссии СОСПП по вопросам контрольно-надзорной деятельности.

По словам свердловского бизнес-омбудсмена Елены Артюх, в 248-ФЗ закреплены принципы, которые приветствуются добросовестным бизнесом, но практика показывает, что риски их нивелирования сохраняются. В частности, когда принимали закон, исходили из того, что первоочередная задача инспекторов - предупреждать, а уже потом пресекать и наказывать. Даже указали: если предписание выполнено до завершения проверки, то это отражается в акте, а в таком случае меры к нарушителю не принимаются. Вместе с тем согласно ст. 28.1 КоАП сам факт выявления нарушения уже является основанием для возбуждения дела. И в новом проекте кодекса этот тезис сохранили, обращает внимание Антон Стамплевский, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области. Омбудсмены предлагают не только исключить нестыковку, но и внести в KPI проверяющих, какая доля нарушений была устранена при их методической поддержке до завершения проверки. Это простимулирует бизнес и снимет вопрос антагонизма норм.

Бизнесу необходимо "право на ошибку", если речь не идет о существенном нарушении закона

Еще один принципиальный момент - реальная возможность привлекать бизнес-омбудсменов для участия в контрольных мероприятиях. Да, 248-ФЗ гарантирует такое право, но из семи видов проверок только о выездных предпринимателей уведомляют заранее. О большинстве же они узнают в последний момент. А как успеть пригласить уполномоченного? Не стыкуется это и с 78-ФЗ, где прописано их участие лишь в выездных проверках.

Сами надзорные органы не торопятся разъяснять хозяйствующим субъектам их право привлечь бизнес-омбудсмена. Как рассказала Елена Артюх, после ее обращения лишь единицы внесли этот пункт в решения о проведении проверки, некоторые разместили информацию на сайте и подготовили памятки. Большинство же ответило: обязанность информировать предпринимателей не предусмотрена положением о видах контроля. Значит, его надо корректировать на федеральном уровне.

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Среди других предложений - в рамках 248-ФЗ допустить профилактические визиты по инициативе бизнеса. Инспектор, прибыв на объект, порекомендует, как добросовестно выстроить работу, пока же предприниматель может обратиться только за консультацией. При этом руководители компаний попросили контролеров не сводить все к формальному информированию: в каком нормативном акте что посмотреть, без привязки к конкретному предприятию. Чтобы у инспектора не было соблазна перевести визит в проверку, бизнес-сообщество предлагает четко прописать, что полученные сведения не могут быть направлены против того, кто запросил методпомощь.

Системной проблемой прежнего закона о проверках была их подмена административными расследованиями. В частности, у Росприроднадзора и Россельхознадзора доля штрафов, назначенных без плановых и внеплановых проверок, в 2020 году достигала 60-70 процентов. Чтобы пресечь такие действия, участники "Юридической недели на Урале" предложили в новом проекте КоАП закрепить норму о том, что административное расследование проводится только после мероприятий, проведенных по закону о госконтроле. Если инспектор безосновательно возбуждает дела, их результаты признаются недействительными.

Прямая речь

Алексей Херсонцев, статс-секретарь - заместитель министра экономического развития РФ:

- Мы еженедельно сверяем позиции с Генпрокуратурой, смотрим, как нормы 248-ФЗ толкуются на местах. Ключевая задача, которая ставилась при его разработке, - получить инструментарий, позволяющий минимизировать негативные последствия хозяйственной деятельности, но без избыточной административной нагрузки. Сейчас нам очень важно получить обратную связь.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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