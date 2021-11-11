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11.11.2021 10:13
Рубрика: Общество

Дорого сказочно: На Урале назвали стоимость новогодних городков

Текст: Светлана Добрынина (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 256(8607)
В городах УрФО начали готовиться к новогодним праздникам. Еще непонятно, насколько широко и массово позволит гулять коронавирус, но большинство муниципалитетов предпочло не снижать бюджетные траты на установку елки и возведение ледовых городков.

Впереди, как всегда, Екатеринбург. На строительство и содержание новогодней красоты на главной площади муниципальные власти готовы потратить 24,25 миллиона рублей. В прошлом году в елочный антураж планировали вложить такую же сумму, но из-за COVID-19 пришлось отказаться от горок и аттракционов, чтобы не было скопления людей. В итоге расходы снизились до 13 миллионов.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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В этом году темой ледового городка в Екатеринбурге станет путешествие в "Новогоднее царство, тридевятое государство": все в тематике русских народных сказок. На площади 1905 года установят девять горок, ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, возведут 12-метровый замок "Остров Буян", несколько арок, ледяной мост, лабиринт "На неведомых дорожках". Ожидается, что елка будет самой высокой в УрФО, но она по-прежнему искусственная. Сверкание зеленого конуса высотой 50 метров обеспечат 5,4 тысячи лампочек. Фирма-подрядчик для создания праздничной красоты уже определена, вот-вот площадь закроют для начала работ.

Увеличить расходы на возведение ледяных городков готовы и в столице ЯНАО Салехарде. В сравнении с прошлым годом сумма контракта выросла почти на пять миллионов рублей. Стартовая цена конкурса составляет немногим менее 13 миллионов, правда, речь идет об украшении нескольких площадок города.

В Нижнем Тагиле благодаря прошлогодним затратам на приобретение праздничной иллюминации финансирование нынешнего городка будет в два раза меньше: 11,5 миллиона рублей. Тема мультипликационная: в честь 85-летия "Союзмультфильма" площадь вокруг елки украсят ледяные бременские музыканты, Незнайка, герои сказов Бажова. Скажется ли снижение стоимости контракта на количестве участников торгов, пока неизвестно.

В прошлом году из-за COVID-19 пришлось отказаться от горок и аттракционов, чтобы не было скопления людей. В итоге снизились и расходы

В Челябинске вот-вот определят подрядчика, который возьмется украсить центр города за 8,5 миллиона рублей. Ему предстоит "вырастить" на площади Революции, а после праздника демонтировать сказочный лес с ледяными Кощеем, Василисой Премудрой и Царевной-лягушкой. В Магнитогорске объявлено, что на создание всех новогодних площадок города направят около 11,6 миллиона рублей.

В Тюмени муниципальные власти предлагают возвести городок за 15,6 миллиона рублей. Информация о конкурсе только на днях выставлена на сайте госзакупок. Главным образом речь идет о световых инсталляциях: подрядчик должен установить 14 конструкций, в числе которых - тоннели и фотозоны. Также предполагается создание анимированных трехмерных изображений сказочных персонажей, считываемых при помощи гаджетов. Над всем этим сверканием возвысится 28-метровая ель и большие световые медведи.

В Кургане со стоимостью ледового городка пока не определились. В прошлом году новогодние украшения главной площади Зауралья обошлись в 4,25 миллиона рублей. В Ханты-Мансийске на новогоднее украшение города муниципальные власти готовы были выложить более 6 миллионов, но жесткая конкуренция в ходе тендера снизила затраты почти на треть: выиграл ИП из Краснодарского края, готовый создать сказку за 4 миллиона 282 тысячи рублей.

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