Ямальские фермеры будут выращивать зелень и делать сыр

По словам одного из победителей нынешнего года Леонида Матюшко, выращивание растений и овощей - его хобби. Он угощает свежей зеленью родных и друзей, держит при доме оранжерею.
- На Севере беда с зеленными культурами, поэтому я решил найти инвестиции для приобретения гидропонной установки - она позволит выращивать около тонны зелени в год. Здание для ее размещения у меня есть, - рассказал он "РГ".
Такой формат хозяйства, как у Леонида, называют сити-фермой. Покупка нового оборудования, которое разместится на 40 квадратных метрах, обойдется в 1,5 миллиона рублей. Предприниматель обещает, что салехардцы смогут круглый год покупать экологически чистый продукт по фиксированной цене. Салат, укроп, петрушка хорошо растут в закрытом грунте, для ухаживания за ними достаточно знать азы: как часто поливать, какую поддерживать температуру и освещенность и т. д.
Другой житель Салехарда, Гарик Кочарян, собирается вместе с отцом открыть сыроварню. Сейчас он ведет переговоры с несколькими производителями о покупке необходимой ему техники.
- Мы запускаем производство с нуля и первое подобное в городе, на старте понадобится три миллиона рублей. Меня с детства тянет к этому делу, так как в семье моей бабушки варили сыры, - говорит начинающий фермер.
Он добавляет, что хозяйство даст городу новые рабочие места. Сотрудники будут использовать местное сырье, а сбывать товар в сырной лавке, которой управляет сам Гарик. Спрос на экологичную продукцию высокий.
Все аграрные проекты должны быть полностью реализованы за полтора года, а в течение пяти лет необходимо достичь заявленных в бизнес-планах производственных показателей.