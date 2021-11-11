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11.11.2021 09:54

Ямальские фермеры будут выращивать зелень и делать сыр

Текст: Анна Шиллер (ЯНАО)
Российская газета - Экономика УРФО № 256(8607)
В автономном округе выделили до 10 миллионов рублей на поддержку малых фермерских хозяйств. Лидерами ежегодного конкурса "Агростартап" стали четыре проекта, предполагающих создание сыроварни, гидропонных ферм, выращивание картофеля. Они обеспечат местных жителей не только натуральными продуктами, но и рабочими местами. Грант покроет до 90 процентов расходов на запуск бизнеса. С 2019 года такую господдержку в ЯНАО получили уже девять КФХ.
Для высоких широт тепличный бизнес - очень выгодное направление: свежая зелень и овощи пользуются у северян большим спросом. Фото: Татьяна Андреева/РГ Для высоких широт тепличный бизнес - очень выгодное направление: свежая зелень и овощи пользуются у северян большим спросом. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Для высоких широт тепличный бизнес - очень выгодное направление: свежая зелень и овощи пользуются у северян большим спросом. Фото: Татьяна Андреева/РГ

По словам одного из победителей нынешнего года Леонида Матюшко, выращивание растений и овощей - его хобби. Он угощает свежей зеленью родных и друзей, держит при доме оранжерею.

Фото: Светлана Соболева
Фермеры начали развивать агротуризм, чтобы погасить убытки "от поля"

- На Севере беда с зеленными культурами, поэтому я решил найти инвестиции для приобретения гидропонной установки - она позволит выращивать около тонны зелени в год. Здание для ее размещения у меня есть, - рассказал он "РГ".

Такой формат хозяйства, как у Леонида, называют сити-фермой. Покупка нового оборудования, которое разместится на 40 квадратных метрах, обойдется в 1,5 миллиона рублей. Предприниматель обещает, что салехардцы смогут круглый год покупать экологически чистый продукт по фиксированной цене. Салат, укроп, петрушка хорошо растут в закрытом грунте, для ухаживания за ними достаточно знать азы: как часто поливать, какую поддерживать температуру и освещенность и т. д.

Другой житель Салехарда, Гарик Кочарян, собирается вместе с отцом открыть сыроварню. Сейчас он ведет переговоры с несколькими производителями о покупке необходимой ему техники.

- Мы запускаем производство с нуля и первое подобное в городе, на старте понадобится три миллиона рублей. Меня с детства тянет к этому делу, так как в семье моей бабушки варили сыры, - говорит начинающий фермер.

Он добавляет, что хозяйство даст городу новые рабочие места. Сотрудники будут использовать местное сырье, а сбывать товар в сырной лавке, которой управляет сам Гарик. Спрос на экологичную продукцию высокий.

Все аграрные проекты должны быть полностью реализованы за полтора года, а в течение пяти лет необходимо достичь заявленных в бизнес-планах производственных показателей.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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