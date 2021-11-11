Ювелирная сеть в очередной раз объявила о ложной ликвидации магазинов

Челябинские антимонопольщики возбудили второе дело в отношении ювелирной сети Sunlight, регулярно заявляющей о ликвидации своих магазинов. В июне компания уведомила антимонопольщиков о прекращении распространения этой рекламы. Однако уже через несколько месяцев возобновила ее с новой силой.

- Сообщения со сведениями: "Закрыто уже 55 магазинов. Уходим из Челябинска, на всё - скидка 80 процентов, впервые по купонам дополнительная скидка -15 процентов" - распространяются на всплывающих баннерах на сайте компании, в системе "Яндекс. Директ", на "Ютьюбе", в сервисе контекстной поисковой рекламы Google AdWords, направляется потребителям посредством СМС, - перечисляет представитель челябинского УФАС Наталья Мартынюк. - Между тем во время проверки эта информация вновь не нашла подтверждения.

В ответ на запросы УФАС крупные торговые комплексы Челябинска "Родник", "Алмаз" и "Кольцо", в которых ювелирная сеть имеет отделы, сообщили, что какой-либо переписки о досрочном расторжении договоров аренды с Sunlight не велось. При этом действующие договоры истекают только в 2022-2023 годах. Соответственно, слухи о ликвидации магазинов сильно преувеличены.

Как пояснили в ведомстве, подобная информация распространяется не только в Челябинской области. Аналогичные материалы уже получены из Оренбургского, Брянского и Свердловского управлений, а также из центрального аппарата ФАС России. А поскольку челябинские антимонопольщики уже выносили решение по спорной рекламе ювелирной сети, их вновь наделили такими полномочиями.

По мнению специалистов УФАС, рекламная уловка, информирующая якобы об уходе продавца с рынка, вводит в заблуждение покупателей и, следовательно, намеренно формирует у них желание успеть приобрести товар. Напомним: по закону за недостоверную рекламу предусмотрен штраф на сумму до полумиллиона рублей.

В августе ювелирную сеть уже оштрафовали на 200 тысяч - тогда от максимального наказания отказались ввиду добровольного, хотя и запоздавшего на четыре месяца исполнения предупреждения УФАС. Компания, впрочем, обжаловала этот штраф в суде.

Ну а пока суд да дело, вновь решила привлечь покупателей не раз испытанным приемом. Кроме того, антимонопольщиков насторожили используемые обороты: "гарантия лучшей цены", "лучшие ювелирные бренды". Отметим: употребление превосходной степени в рекламе допускается только при указании конкретного критерия, по которому происходит оценка. Причем если такому превосходству есть объективное подтверждение.

Рассмотрение нового производства в отношении ювелирной сети в Челябинском УФАС назначено на 26 ноября.