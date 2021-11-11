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11.11.2021 08:49

На Урале пострадавшим от засухи аграриям помогут региональные бюджеты

Текст: Светлана Добрынина (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 256(8607)
До сих пор неизвестна судьба компенсаций из федерального бюджета уральским сельхозпроизводителям за потерю урожая из-за засухи. Все документы, подтверждающие сложную ситуацию, в которой оказались хозяйства Курганской, Челябинской и Свердловской областей, отправлены в Минсельхоз РФ еще в сентябре. Господдержку рассчитывают получить из резервного фонда правительства РФ. Но пока решение на федеральном уровне не принято, дополнительные средства изыскивают в региональных бюджетах.

Первыми об этом объявили в Челябинской области, где выделено полмиллиарда рублей: 300 миллионов на закупку кормов и 200 - на подготовку к посевной. По предварительным подсчетам, из-за аномально жаркого лета аграрии Южного Урала недосчитались урожая зерновых и трав на два миллиарда рублей. А если учесть дополнительные расходы на закупку кормов на стороне и возможные потери стада, прокормить которое будет сложно, то сумма ущерба возрастает до восьми миллиардов.

Фото: iStock
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В Свердловской области режим ЧС ввели в начале июля в 39 муниципалитетах. Эта мера, помимо возможности получить федеральную поддержку, позволила аграриям избежать штрафов за невыполнение показателей, предусмотренных договорами субсидирования. В июле ущерб предварительно оценили в четыре миллиарда рублей, к концу лета цифры снизились до двух миллиардов. Облправительство выделит пострадавшим хозяйствам 320 миллионов: за счет этих средств будут увеличены субсидии на возмещение части затрат производителям молока.

В Курганской области власти пока не сообщили о готовности помочь аграриям рублем, но предложили создать новый институт поддержки - госкомпанию по страхованию сельхозпроизводителей. Нынешним летом потери от засухи в регионе достигли 5,6 миллиарда рублей. Заявки в Минсельхоз поданы, но в региональном департаменте АПК отмечают, что деньги получат предприятия, которые застраховали свои посевы. А таких в Зауралье немного: рыночный механизм возмещения потерь в регионе так и не заработал.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область Засуха в России

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