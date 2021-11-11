Сотрудничество с некоммерческим сектором позволяет компаниям, занимая социально ответственную позицию, получать налоговые льготы.

По данным минэкономразвития, в первом полугодии этого года 53 крупных предприятия поддержали НКО на восемь миллиардов рублей, вернув от государства 1,6 миллиарда.

По данным опроса российских компаний, который провел Форум Доноров с Global Exchange CECP, более половины респондентов имеют корпоративный фонд и хотят сохранить объем пожертвований, а 38 процентов собираются его увеличить в ближайшие годы.

За счет грантовой программы меткомбината "Стальное дерево" на Урале в течение трех лет реализовали 34 проекта, один из них - по возрождению популяции сокола-балобана.

Другое предприятие региона помогает в обустройстве городской инфраструктуры. А еще уже 16 лет действует учрежденный им фонд помощи детям с онкологией и нарушениями слуха. На эти цели выделено 2,3 миллиарда рублей, помогли 300 тысячам человек. "Запущен фонд развития школьного IT-образования. В этом году вложения составят до 20 миллионов рублей", - отмечает директор благотворительного фонда уральской IT-компании Светлана Скользкова.

"Опрос местного бизнес-сообщества показал: следовать ESG-стратегии 50 процентов компаний подвигли их клиенты. Чтобы разъяснить возможности участия в соцпроектах, мы запустили комиссию при Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей", - говорит его исполнительный вице-президент Татьяна Кансафарова.

Контрагенты за рубежом взаимодействуют с компанией, оценивая ее по ESG. Показатель входит в индекс устойчивого развития, который выпускает Российский союз промышленников и предпринимателей. С 2022 года в стране введут и стандарт оценки устойчивого развития брендов.