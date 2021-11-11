Рост себестоимости строительства и финансовая нестабильность, связанная с пандемией, снизили платежеспособный спрос и, соответственно, увеличили конкуренцию за покупателя на рынке жилой недвижимости. Самый простой путь удержать продажи - опускать цену, однако, по мнению экспертов, это может привести к снижению потребительских свойств жилья и в итоге подорвать доверие к застройщику. Глава компании "Атомстройкомплекс", председатель комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев уверен: в сложившейся ситуации в конкурентной борьбе победит тот, кто обеспечит высокое качество проекта и самого строительства.

Валерий Михайлович, вы действительно считаете, что цена - не главный аргумент для потребителя?

Валерий Ананьев: Конечно, в этом утверждении есть доля лукавства. Ведь любой здравомыслящий человек при прочих равных условиях выберет объект, который дешевле. Но на самом деле идентичных предложений не бывает: чтобы сэкономить, всегда нужно чем-то пожертвовать - материалами или технологией строительства. Надо сказать, что екатеринбуржцы это прекрасно понимают, они очень требовательные и вдумчивые покупатели, осознанно инвестирующие в свой будущий комфорт. В столице Урала качество строительства, уверенность в том, что новый дом будет теплым, комфортным, безопасным, - ключевое требование при покупке квартиры в новостройке.

Но как оценить эти параметры заранее, на стадии строительства? Вероятно, поэтому многие покупатели сегодня приходят на приемку квартиры с юристами, специализирующимися на спорах с застройщиками?

Валерий Ананьев: Понятно, что юрист не может гарантировать вам качество строительных работ. Но, если оно окажется ненадлежащим, он найдет формальный повод, чтобы через суд взыскать с застройщика деньги. Наверное, это некая страховка, особенно если имеешь дело с малоизвестной строительной компанией.

Кстати, мы тоже привлекаем юридические фирмы в числе прочих экспертов к первичной проверке готового жилья, чтобы получить дополнительное подтверждение: дома не имеют нареканий. Взгляд со стороны дает нам возможность, учтя максимум нюансов, отточить производственные процессы и повысить качество своего продукта.

Зачем "Атомстройкомплексу" привлекать еще и сторонние компании к оценке своих объектов, если он обладает собственной службой технического надзора? Как вообще выстроен контроль качества в вашей компании?

Валерий Ананьев: Главная цель нашего бизнеса - работать качественно и эффективно, и для ее достижения мы проводим целый комплекс мероприятий, включающий реструктуризацию компании, внедрение новых технологий, например BIM-проектирование. Кроме того, наши заводы один за другим входят в национальный проект "Повышение производительности труда". Все эти меры помогают снизить потери: исключить лишние, повторяющиеся процессы, выстроить оптимальную систему организации труда, сократить число ошибок и затраты на их устранение.

Цифровые технологии колоссально снижают количество скрытых ошибок, которые раньше обнаруживались уже на этапе строительства и приводили к простоям, росту себестоимости

Вы упомянули BIM-проектирование. Как цифровые технологии влияют на качество проектов?

Валерий Ананьев: Чтобы внедрить BIM, мы провели огромную работу по систематизации данных, создав условия для того, чтобы все участники производственной цепочки - проектировщики, сметчики, наши собственные производства - работали по общим правилам, говорили на одном языке. Теперь и архитекторы, и производители материалов, и строители, и эксплуатанты пользуются одной терминологией, одними наработками, общей базой данных. Это позволяет исключить случайное расхождение в цифрах или дублирование информации, получать точные сметы уже на начальном этапе проектирования, а значит, быть прозрачными для банков и инвесторов. BIM-технология требует системного подхода, иначе просто не работает, - поэтому именно она стала ядром оптимизации всего производственного процесса.

В жилищном строительстве BIM - гарантия более высокой степени выверенности проекта. Если при традиционном проектировании увязка разных разделов, например инженерии и архитектуры, целиком зависела от самих проектировщиков, их внимательности и системности мышления, то теперь она происходит автоматически. Это просто колоссально снижает количество скрытых ошибок и неприятных коллизий, которые раньше обнаруживались уже на этапе строительства и приводили к простоям, росту себестоимости. BIM непрерывно сканирует проект, проверяя каждое новое решение на сочетаемость со всеми принятыми ранее.

А отражаются ли современные цифровые технологии на комфортабельности жилья?

Валерий Ананьев: Цифровизация позволяет исключить негативное влияние человеческого фактора, заменив ряд ранее выполнявшихся людьми действий автоматизированными, а потому выверенными и практически незаметными процессами. Это не только экономит время и усилия, но и снижает самые разные риски.

Например, в одном из наших флагманских проектов мы внедрили цифровую систему безопасности, основанную на нейросетях: вместо обычных камер видеонаблюдения за происходящим в доме следят умные камеры. Они не просто реагируют на движение, но и способны распознавать различные сценарии поведения людей и проверять их на соответствие ситуации. Скажем, если жилец упал в лифте, или кто-то зашел в дом с большим грузом, или по одному ключу прошло сразу несколько человек, умная автоматика оценит это как нештатную ситуацию и поднимет тревогу. Система способна давать такую оценку в 95 процентах случаев и лишь в пяти привлекает внимание диспетчера, чтобы решение о необходимости каких-либо действий принял он.

Благодаря цифровизации мы получили возможность предупреждать происшествия, вмешиваться в ситуацию, а не просто констатировать факт, как это было ранее при работе стандартной системы охраны. Это лишь один пример, связанный с безопасностью, вообще же цифровые технологии сегодня охватывают огромный спектр направлений, повышающих комфорт. Они позволяют нам контролировать микроклимат в помещении, собирать информацию о состоянии дома и его инженерных систем, анализировать эксплуатацию здания, обеспечивать широчайший выбор сервисов для жителей.

На ваш взгляд, каковы главные характеристики жилья XXI века, которые как раз и обеспечат его конкурентоспособность на рынке?

Валерий Ананьев: Оно должно быть многофункциональным и позволять человеку максимум своих потребностей удовлетворять рядом с домом, оставляя больше времени на работу, общение с близкими, саморазвитие. Именно такое жилье мы строим в Екатеринбурге.