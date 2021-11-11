Новости

В Ростове пройдет XVI международный конкурс "Мир джаза" 06:07
Стоматолог рассказал о влиянии стресса на здоровье зубов 05:54
Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту отправился к МКС 05:25
В Магадане водитель высадил ребенка из маршрутки на мороз 05:16
В России разрабатывают подавляющее размножение коронавируса лекарство 04:22
В Подмосковье улучшилась ситуация с койками для больных COVID-19 03:53
Врач назвал способ борьбы с коронавирусом в общественном транспорте 03:33
В Гидрометцентре предупредили о скором приближении зимы 02:46
Из-за коронавируса произошли сбои в плановой вакцинации от кори 02:10
Потребительские цены в США выросли до рекордных за 30 лет значений 01:40
Вильфанд предупредил о похолодании до -7 градусов в Москве 01:15
Полиция задержала двух жителей Варшавы за перевозку мигрантов-нелегалов 01:02
Орбиту МКС подняли, чтобы уклониться от космического мусора 00:20
ЛНР: Киев выразил желание покупать уголь из Донбасса 10.11.2021
Тунберг призвала ООН объявить климатический кризис ЧС высшего уровня 10.11.2021
При обстреле боевиков ранен военнослужащий армии Сирии 10.11.2021
На Украине рекордно подорожало сало 10.11.2021
В Москве госпитализирован актер из "Дозоров" Игорь Савочкин 10.11.2021
ВОЗ назвала ковид причиной будущих вспышек кори 10.11.2021
В Карабахе открыли памятник миротворцу 10.11.2021
Воробьев допустил возможность обязательной вакцинации в Подмосковье 10.11.2021
Российские саперы продолжат разминирование в Лаосе 10.11.2021
Грызлов: Киев "валяет дурака" на переговорах контактной группы по Донбассу 10.11.2021
В Подмосковье закрыли зоопарк, сотрудники которого били енота 10.11.2021
Москвичей ждет ледяной дождь в ночь на четверг 10.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
11.11.2021 05:32

Недвижимость не стоит на месте

Определяющим фактором при покупке жилья в XXI веке становится качество
Текст: Юлия Борисова (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 256(8607)
Рост себестоимости строительства и финансовая нестабильность, связанная с пандемией, снизили платежеспособный спрос и, соответственно, увеличили конкуренцию за покупателя на рынке жилой недвижимости. Самый простой путь удержать продажи - опускать цену, однако, по мнению экспертов, это может привести к снижению потребительских свойств жилья и в итоге подорвать доверие к застройщику. Глава компании "Атомстройкомплекс", председатель комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев уверен: в сложившейся ситуации в конкурентной борьбе победит тот, кто обеспечит высокое качество проекта и самого строительства.
Валерий Ананьев: Главная цель нашего бизнеса - работать качественно и эффективно. Фото: Пресс-служба "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев: Главная цель нашего бизнеса - работать качественно и эффективно. Фото: Пресс-служба "Атомстройкомплекса"
Валерий Ананьев: Главная цель нашего бизнеса - работать качественно и эффективно. Фото: Пресс-служба "Атомстройкомплекса"

Валерий Михайлович, вы действительно считаете, что цена - не главный аргумент для потребителя?

Валерий Ананьев: Конечно, в этом утверждении есть доля лукавства. Ведь любой здравомыслящий человек при прочих равных условиях выберет объект, который дешевле. Но на самом деле идентичных предложений не бывает: чтобы сэкономить, всегда нужно чем-то пожертвовать - материалами или технологией строительства. Надо сказать, что екатеринбуржцы это прекрасно понимают, они очень требовательные и вдумчивые покупатели, осознанно инвестирующие в свой будущий комфорт. В столице Урала качество строительства, уверенность в том, что новый дом будет теплым, комфортным, безопасным, - ключевое требование при покупке квартиры в новостройке.

Но как оценить эти параметры заранее, на стадии строительства? Вероятно, поэтому многие покупатели сегодня приходят на приемку квартиры с юристами, специализирующимися на спорах с застройщиками?

Валерий Ананьев: Понятно, что юрист не может гарантировать вам качество строительных работ. Но, если оно окажется ненадлежащим, он найдет формальный повод, чтобы через суд взыскать с застройщика деньги. Наверное, это некая страховка, особенно если имеешь дело с малоизвестной строительной компанией.

Кстати, мы тоже привлекаем юридические фирмы в числе прочих экспертов к первичной проверке готового жилья, чтобы получить дополнительное подтверждение: дома не имеют нареканий. Взгляд со стороны дает нам возможность, учтя максимум нюансов, отточить производственные процессы и повысить качество своего продукта.

Зачем "Атомстройкомплексу" привлекать еще и сторонние компании к оценке своих объектов, если он обладает собственной службой технического надзора? Как вообще выстроен контроль качества в вашей компании?

Валерий Ананьев: Главная цель нашего бизнеса - работать качественно и эффективно, и для ее достижения мы проводим целый комплекс мероприятий, включающий реструктуризацию компании, внедрение новых технологий, например BIM-проектирование. Кроме того, наши заводы один за другим входят в национальный проект "Повышение производительности труда". Все эти меры помогают снизить потери: исключить лишние, повторяющиеся процессы, выстроить оптимальную систему организации труда, сократить число ошибок и затраты на их устранение.

Цифровые технологии колоссально снижают количество скрытых ошибок, которые раньше обнаруживались уже на этапе строительства и приводили к простоям, росту себестоимости

Вы упомянули BIM-проектирование. Как цифровые технологии влияют на качество проектов?

Валерий Ананьев: Чтобы внедрить BIM, мы провели огромную работу по систематизации данных, создав условия для того, чтобы все участники производственной цепочки - проектировщики, сметчики, наши собственные производства - работали по общим правилам, говорили на одном языке. Теперь и архитекторы, и производители материалов, и строители, и эксплуатанты пользуются одной терминологией, одними наработками, общей базой данных. Это позволяет исключить случайное расхождение в цифрах или дублирование информации, получать точные сметы уже на начальном этапе проектирования, а значит, быть прозрачными для банков и инвесторов. BIM-технология требует системного подхода, иначе просто не работает, - поэтому именно она стала ядром оптимизации всего производственного процесса.

В жилищном строительстве BIM - гарантия более высокой степени выверенности проекта. Если при традиционном проектировании увязка разных разделов, например инженерии и архитектуры, целиком зависела от самих проектировщиков, их внимательности и системности мышления, то теперь она происходит автоматически. Это просто колоссально снижает количество скрытых ошибок и неприятных коллизий, которые раньше обнаруживались уже на этапе строительства и приводили к простоям, росту себестоимости. BIM непрерывно сканирует проект, проверяя каждое новое решение на сочетаемость со всеми принятыми ранее.

А отражаются ли современные цифровые технологии на комфортабельности жилья?

Валерий Ананьев: Цифровизация позволяет исключить негативное влияние человеческого фактора, заменив ряд ранее выполнявшихся людьми действий автоматизированными, а потому выверенными и практически незаметными процессами. Это не только экономит время и усилия, но и снижает самые разные риски.

Например, в одном из наших флагманских проектов мы внедрили цифровую систему безопасности, основанную на нейросетях: вместо обычных камер видеонаблюдения за происходящим в доме следят умные камеры. Они не просто реагируют на движение, но и способны распознавать различные сценарии поведения людей и проверять их на соответствие ситуации. Скажем, если жилец упал в лифте, или кто-то зашел в дом с большим грузом, или по одному ключу прошло сразу несколько человек, умная автоматика оценит это как нештатную ситуацию и поднимет тревогу. Система способна давать такую оценку в 95 процентах случаев и лишь в пяти привлекает внимание диспетчера, чтобы решение о необходимости каких-либо действий принял он.

Благодаря цифровизации мы получили возможность предупреждать происшествия, вмешиваться в ситуацию, а не просто констатировать факт, как это было ранее при работе стандартной системы охраны. Это лишь один пример, связанный с безопасностью, вообще же цифровые технологии сегодня охватывают огромный спектр направлений, повышающих комфорт. Они позволяют нам контролировать микроклимат в помещении, собирать информацию о состоянии дома и его инженерных систем, анализировать эксплуатацию здания, обеспечивать широчайший выбор сервисов для жителей.

На ваш взгляд, каковы главные характеристики жилья XXI века, которые как раз и обеспечат его конкурентоспособность на рынке?

Валерий Ананьев: Оно должно быть многофункциональным и позволять человеку максимум своих потребностей удовлетворять рядом с домом, оставляя больше времени на работу, общение с близкими, саморазвитие. Именно такое жилье мы строим в Екатеринбурге.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Путин потребовал навести порядок с поставками товаров на Дальнем Востоке
В России разрабатывают подавляющее размножение коронавируса лекарство
Орбиту МКС подняли, чтобы уклониться от космического мусора
Из-за коронавируса произошли сбои в плановой вакцинации от кори
Вильфанд предупредил о похолодании до -7 градусов в Москве