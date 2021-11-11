В Арктике расчистили место для лежбища моржей

Новости

В США суд приговорил россиянина к 10 годам тюрьмы за мошенничество 07:37
Додон назвал два способа погашения долга Молдавии за газ 07:20
Минпромторг предложил повысить экспортную пошлину на лом из-за роста цен 07:18
Илон Маск продал акции Tesla на сумму более 1,1 миллиарда долларов 06:42
На юге России похолодает до -3 градусов 06:15
В Ростове пройдет XVI международный конкурс "Мир джаза" 06:07
Стоматолог рассказал о влиянии стресса на здоровье зубов 05:54
Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту отправился к МКС 05:25
В Магадане водитель высадил ребенка из маршрутки на мороз 05:16
В России разрабатывают подавляющее размножение коронавируса лекарство 04:22
В Подмосковье улучшилась ситуация с койками для больных COVID-19 03:53
Врач назвал способ борьбы с коронавирусом в общественном транспорте 03:33
В Гидрометцентре предупредили о скором приближении зимы 02:46
Из-за коронавируса произошли сбои в плановой вакцинации от кори 02:10
Потребительские цены в США выросли до рекордных за 30 лет значений 01:40
Вильфанд предупредил о похолодании до -7 градусов в Москве 01:15
Полиция задержала двух жителей Варшавы за перевозку мигрантов-нелегалов 01:02
Орбиту МКС подняли, чтобы уклониться от космического мусора 00:20
ЛНР: Киев выразил желание покупать уголь из Донбасса 10.11.2021
Тунберг призвала ООН объявить климатический кризис ЧС высшего уровня 10.11.2021
При обстреле боевиков ранен военнослужащий армии Сирии 10.11.2021
На Украине рекордно подорожало сало 10.11.2021
В Москве госпитализирован актер из "Дозоров" Игорь Савочкин 10.11.2021
ВОЗ назвала ковид причиной будущих вспышек кори 10.11.2021
В Карабахе открыли памятник миротворцу 10.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
11.11.2021 07:06
Рубрика: Общество

Ластоногим открыли пляж

В Арктике расчистили место для лежбища моржей
Текст: Елена Мационг (Ямало-Ненецкий округ)
Российская газета - Спецвыпуск № 256(8607)
Волонтеры расчистили от ржавых бочек крупнейшее в мире место для лежбища моржей на мысе Харасавэй в Карском море.
На побережье Ямала расположились около двух тысяч моржей. Есть самки с детенышами. Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО На побережье Ямала расположились около двух тысяч моржей. Есть самки с детенышами. Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
На побережье Ямала расположились около двух тысяч моржей. Есть самки с детенышами. Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

О том, что на побережье неожиданно расположилась почти тысяча ластоногих, "РГ" писала два года назад. До этого последний рекорд был зафиксирован 35 лет назад - у полуострова Ямал насчитали 384 моржа.

Фото: Министерство культуры Забайкальского края
Экологическая тропа открылась в Забайкальском крае

Через месяц после завершения нынешней экспедиции добровольцев на мыс снова нагрянули моржи. Сейчас их уже две тысячи. Много самок с детенышами. Благо теперь им не придется ютиться среди ржавых бочек и битого кирпича.

Волонтеры занимаются расчисткой островов в Арктике почти десять лет. Белый, Вилькицкого, Шокальского, Олений - острова уже давно необитаемые, но на то, в каком виде они предстали после освоения Арктики в СССР, было больно смотреть.

Как правило, в отряд входят волонтеры из разных стран мира. Правда, из-за пандемии уже второй год не могут приехать добровольцы из-за рубежа.

Прошлым летом восемь волонтеров межрегиональной экологической организации "Зеленая Арктика", приехавших на Ямал со всей страны, за три недели собрали 180 тонн металла, в том числе три тысячи двухсотлитровых бочек и 12 цистерн, демонтировали старое здание метеостанции и 12 других построек. Весь мусор складировали в специально отведенных местах, чтобы его можно было утилизировать. В этом году 15 добровольцев со всей страны очищали от мусора побережье Карского моря в районе Харасавэйского месторождения, рядом с Моржевым мысом. За время экологической акции активисты собрали 43 кубометра горюче-смазочных материалов и более 20 тонн металлических отходов.

Попасть в отряд эковолонтеров непросто. Во-первых, нужно быть физически сильным: потаскай-ка на себе ржавое железо. Во-вторых, психологически устойчивым и без вредных привычек. Кроме того, надо пройти специальное обучение. А еще в отряд не берут девушек, даже в качестве поваров, потому что работа в экстремальных условиях требует выносливости.

Сейчас продолжается работа и на острове Вилькицкого. Там ребята подготовили мусор, который собирали несколько лет. Вывезти сотни тонн мусора с необитаемых островов - тоже непростая задача. Часть предстоит переправить специальными баржами, часть вертолетами.

Сегодня полностью завершена работа на острове Белый. Это традиционная территория обитания белых медведей. Белый долгие годы был в плачевном состоянии. С 1935 года там действовала полярная гидрометеорологическая станция, потом от нее остались развалившиеся строения. После пожара и взрыва склада с метеорологическими ракетами около десяти ракет были разбросаны в радиусе 10 километров.

На территории воинской части, располагавшейся в годы СССР неподалеку, находились сгоревшие строения, техника, цистерны из-под дизельного топлива, груды другого мусора. Длина территории захламления превышала 2,5 километра вдоль протоки Рагозина.

Эксперты рассказали, почему в Арктике не увеличиваются охранные зоны

Уборка продолжалась четыре года, за это время было очищено в общей сложности более 52 гектара земли, собрано порядка тысячи тонн металлолома. Что показательно, все работы добровольцы проводили без применения тяжелой техники, чтобы не нанести ущерб хрупкой арктической природе.

Работы волонтерам в Арктике хватит еще на годы вперед. Так, до 2024 года отряды добровольцев планируют очистить территорию села Мыс Каменный.

Что привело моржей к берегам Ямала

Сейчас на Моржовом мысе продолжают работу ученые. Они установили фоторегистраторы, надели на моржей спутниковые передатчики.

Что привело ластоногих на Ямал, пока неизвестно. По одной из версий, моржи устроили лежбище на Харасавэе из-за изменения климата, в частности, из-за сокращения протяженности и толщины пакового льда. На нем моржи формируют лежбища для спариваний и родов. Лед тает, это сокращает места отдыха рядом с оптимальными районами питания.

В регионах Общество Экология Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

Главное сегодня

Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами
В России разрабатывают подавляющее размножение коронавируса лекарство
В Подмосковье улучшилась ситуация с койками для больных COVID-19
Орбиту МКС подняли, чтобы уклониться от космического мусора
Вильфанд предупредил о похолодании до -7 градусов в Москве
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать