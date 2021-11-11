В Арктике расчистили место для лежбища моржей

Волонтеры расчистили от ржавых бочек крупнейшее в мире место для лежбища моржей на мысе Харасавэй в Карском море.

На побережье Ямала расположились около двух тысяч моржей. Есть самки с детенышами. Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

О том, что на побережье неожиданно расположилась почти тысяча ластоногих, "РГ" писала два года назад. До этого последний рекорд был зафиксирован 35 лет назад - у полуострова Ямал насчитали 384 моржа.

Через месяц после завершения нынешней экспедиции добровольцев на мыс снова нагрянули моржи. Сейчас их уже две тысячи. Много самок с детенышами. Благо теперь им не придется ютиться среди ржавых бочек и битого кирпича.

Волонтеры занимаются расчисткой островов в Арктике почти десять лет. Белый, Вилькицкого, Шокальского, Олений - острова уже давно необитаемые, но на то, в каком виде они предстали после освоения Арктики в СССР, было больно смотреть.

Как правило, в отряд входят волонтеры из разных стран мира. Правда, из-за пандемии уже второй год не могут приехать добровольцы из-за рубежа.

Прошлым летом восемь волонтеров межрегиональной экологической организации "Зеленая Арктика", приехавших на Ямал со всей страны, за три недели собрали 180 тонн металла, в том числе три тысячи двухсотлитровых бочек и 12 цистерн, демонтировали старое здание метеостанции и 12 других построек. Весь мусор складировали в специально отведенных местах, чтобы его можно было утилизировать. В этом году 15 добровольцев со всей страны очищали от мусора побережье Карского моря в районе Харасавэйского месторождения, рядом с Моржевым мысом. За время экологической акции активисты собрали 43 кубометра горюче-смазочных материалов и более 20 тонн металлических отходов.

Попасть в отряд эковолонтеров непросто. Во-первых, нужно быть физически сильным: потаскай-ка на себе ржавое железо. Во-вторых, психологически устойчивым и без вредных привычек. Кроме того, надо пройти специальное обучение. А еще в отряд не берут девушек, даже в качестве поваров, потому что работа в экстремальных условиях требует выносливости.

Сейчас продолжается работа и на острове Вилькицкого. Там ребята подготовили мусор, который собирали несколько лет. Вывезти сотни тонн мусора с необитаемых островов - тоже непростая задача. Часть предстоит переправить специальными баржами, часть вертолетами.

Сегодня полностью завершена работа на острове Белый. Это традиционная территория обитания белых медведей. Белый долгие годы был в плачевном состоянии. С 1935 года там действовала полярная гидрометеорологическая станция, потом от нее остались развалившиеся строения. После пожара и взрыва склада с метеорологическими ракетами около десяти ракет были разбросаны в радиусе 10 километров.

На территории воинской части, располагавшейся в годы СССР неподалеку, находились сгоревшие строения, техника, цистерны из-под дизельного топлива, груды другого мусора. Длина территории захламления превышала 2,5 километра вдоль протоки Рагозина.

Уборка продолжалась четыре года, за это время было очищено в общей сложности более 52 гектара земли, собрано порядка тысячи тонн металлолома. Что показательно, все работы добровольцы проводили без применения тяжелой техники, чтобы не нанести ущерб хрупкой арктической природе.

Работы волонтерам в Арктике хватит еще на годы вперед. Так, до 2024 года отряды добровольцев планируют очистить территорию села Мыс Каменный.

Что привело моржей к берегам Ямала

Сейчас на Моржовом мысе продолжают работу ученые. Они установили фоторегистраторы, надели на моржей спутниковые передатчики.

Что привело ластоногих на Ямал, пока неизвестно. По одной из версий, моржи устроили лежбище на Харасавэе из-за изменения климата, в частности, из-за сокращения протяженности и толщины пакового льда. На нем моржи формируют лежбища для спариваний и родов. Лед тает, это сокращает места отдыха рядом с оптимальными районами питания.