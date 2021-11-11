В Екатеринбурге вооруженный грабитель напал на отделение банка

В Екатеринбурге совершено нападение на отделение банка. "Неизвестный сделал несколько выстрелов", - сообщил "РГ" руководитель пресс-службы главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, уточнив, что деньги украдены не были, и никто из работников организации не пострадал.

Происшествие случилось накануне в Кировском районе города. Сообщение поступило в дежурную часть в 18:05 по местному времени. В офис кредитно-финансового учреждения выезжала полиция, кинолог и экспертная лаборатория. С места происшествия изъяты вещдоки.

"Сыщики отрабатывают на причастность к нападению на банк ранее судимых недавно освободившихся, наркозависимых, и так называемых "гастролеров", - сообщил полковник Горелых.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением оружия). Максимальный срок по этой статье - десять лет.