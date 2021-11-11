В Тюмени запустили электронный сервис для расчета сроков строительства

В Тюменской области заработал "Калькулятор процедур" в онлайн-формате.

Представитель главного управления строительства Тюменской области Марина Шауцукова поясняет: раньше для определения сроков возведения объектов застройщики использовали информационный ресурс в виде блок-схемы, содержащей информацию и ссылки на тематические порталы и сайты. Новый сервис представляет собой единый модуль.

"Калькулятор" не требует авторизации: человек выбирает на сайте вид строительства (частный или многоквартирный дом, линейный или производственный объект), отвечает на вопросы и в итоге получает чек-лист с перечнем процедур и сроками, которые потребуются на взаимодействие с органами власти и ресурсоснабжающими организациями на разных стадиях реализации проекта. К слову, после прохождения своеобразной анкеты можно перейти и на официальные сайты всех этих структур.

Сначала "калькулятор" запустили в тестовом режиме, чтобы выявить ошибки, но замечаний пока не поступало. За несколько недель сервисом воспользовались 360 раз. По результатам обратной связи в будущем возможно расширение функционала.