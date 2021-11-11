В Тюменской области расширяется и совершенствуется многоуровневая система поддержки предпринимателей и формирования бизнес-среды, начиная со школьников и самозанятых. Это один из ключевых факторов, обеспечивших вхождение сибирского региона наряду с Москвой и Татарстаном в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Среди ярких событий нынешней осени - собрания Клуба самозанятых граждан. В новое, растущее день ото дня, сообщество вошли уже около 700 человек. Они общаются друг с другом и виртуально - с помощью мессенджера, и, что называется, вживую - на встречах, организуемых с непосредственным участием профильных структур исполнительной власти, центра "Мой бизнес" при областном инвестагентстве, территориального отделения "Опоры России". Это говорит о признании весомой роли самозанятых в регионе, который в свое время вошел в число экспериментальных по выводу "сервисников-индивидуалов" в открытое налоговое поле - предельно простое, со стабильно низкой фискальной ставкой. Вдвое превышен и самый смелый прогноз по количеству самозанятых - оно уже приближается к 40 тысячам.

Клуб задумывался как площадка для обмена опытом, обсуждения разного рода идей, установления деловых и человеческих контактов, консультаций, встреч со специалистами, экспертами, пояснила представитель "Опоры России" Олеся Тихомирова. Да, как выяснилось, многие из самозанятых, хотя и ведут свой крошечный бизнес вроде бы "сами по себе", весьма нуждаются в общении с коллегами. В том числе людям хочется услышать оценку проекта, продукта, услуги: своеобразная выставка-ярмарка с такими презентациями с успехом прошла на предпоследней клубной встрече в мультицентре "Контора пароходства".

Среди ее участников была, к примеру, жительница Исетского района Татьяна Нохрина, приехавшая в Тюмень с образцами необычных фермерских сыров из козьего молока. Она, многодетная мама, решилась начать дело, еще недавно незнакомое, после обучения в школе социального предпринимательства, организованного инвестиционным агентством Тюменской области.

- В позапрошлом году защитила в школе оригинальный проект "Исетская коза", затем прошла стажировку в частной сыроварне, на предоставленный центром занятости населения стартовый капитал, 192 тысячи рублей, приобрела оборудование, - рассказывает Татьяна.

В регионе вдвое превышен самый смелый прогноз по количеству самозанятых - оно уже приближается к 40 тысячам

Всяческое содействие самозанятым оказывают специалисты областных департаментов труда и занятости, а также инвестиционной политики и поддержки предпринимательства. По словам замдиректора последнего, Романа Веселина, основной прирост числа людей, вовлеченных в бизнес, обеспечивают сегодня именно плательщики налога на профессиональный доход. Логично, что получил дальнейшее развитие и федеральный проект "Поддержка самозанятых граждан".

Их средний возраст, по данным областного подразделения налоговой службы, 30 лет. Между тем в этот отряд предпринимателей может на вполне законных основаниях "записаться" даже старшеклассник. В октябре в Тюменской области стартовал проект с говорящим названием "Это бизнес, детки!". Он рассчитан на учащихся школ и колледжей в возрасте от 14 до 17 лет, которые не прочь примерить роль делового человека, хотят монетизировать свои идеи. В образовательно-игровой программе в формате онлайн пожелали участвовать около 2,5 тысячи юношей и девушек. Их педагоги, наставники - молодые тюменские предприниматели.

Впрочем, учиться никогда не поздно, а бизнес требует делать это беспрестанно. Осенью в регионе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" заработала авторская "Вечерняя школа предпринимателя". В ней бесплатно занимаются свыше ста человек, обновляющих знания по таким классическим предметам, как, скажем, "управление персоналом", "продажи", "управление финансами". Многие из тех, кто занят в туристическом кластере, гостиничном сервисе, общепите, сели за парты в интернет-аудиториях "бизнес-мастерской гостеприимства". Она нацелена главным образом на повышение компетенций, профессионализма сибиряков, предлагающих услуги туристам в малых городах и селах. Организаторы - фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" и центр "Мой бизнес" при поддержке департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

Кстати сказать, в утвержденной правительством региона программе инвестиционного развития до 2024 года перечислены девять приоритетных направлений, в том числе туризм. Ставка делается в первую очередь на увеличение числа курортов, баз отдыха с горячими минеральными источниками, на повышение качества услуг при максимальном их разнообразии. Господдержка подразумевается. Бизнес откликнулся - вкладывает солидные капиталы в отдых и оздоровление.

Среди других главных направлений - нефтехимия, глубокий передел углеводородов, выведшие Тюменскую область в число отраслевых региональных лидеров мирового значения, агропромышленный комплекс, приобретший в ХХI веке фундаментальное значение для экономики края. Не забыты и традиционные: нефтедобыча, строительство, лесозаготовка и переработка древесины.

Отдельной строкой в программе значится развитие малого и среднего предпринимательства в муниципалитетах. Хотя это не отраслевой вектор, но от самочувствия МСБ на периферии во многом зависит благополучие всего региона, его привлекательность, подчеркивают разработчики документа. Среди востребованных начинающими предпринимателями инструментов поддержки - поручительства областного инвестагентства перед банками по кредитам, лизингу. С начала года их предоставлено на сумму, превышающую 600 миллионов рублей, что обеспечило втрое больший приток инвестиций. Ну а самозанятые могут рассчитывать на получение микрозайма до полумиллиона рублей под низкий процент.

Что касается крупных проектов и вложений, то, по словам заместителя гендиректора Инвестиционного агентства Тюменской области Игоря Смолягина, в портфеле перспективных - свыше полусотни инвестпроектов совокупной емкостью не менее 175 миллиардов рублей. На этой неделе объявлено: официально в реестр в ближайшее время могут войти 20 нетривиальных бизнес-предложений, которые определят эксперты в ходе трехнедельной работы "Фабрики проектов". Она запущена 8 ноября и принимает практически всех, кто занят бизнесом либо только приступает к нему.