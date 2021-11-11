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11.11.2021 16:03
Рубрика: Власть

Видео: Судьи высказались о мягких приговорах и смертной казни

Текст, видео: Ирина Никитина (Тюмень)
Гостями "Делового завтрака" в тюменском корпункте уральского филиала "Российской газеты" сегодня стали представители областной судебной системы. Тема была заявлена серьезная - открытость и гласность, взаимодействие с журналистами, резонансные дела, которые всколыхнули общественность.
Фото: Ирина Никитина/РГ Фото: Ирина Никитина/РГ
Фото: Ирина Никитина/РГ

Дискутировали мы и о том, насколько основательны претензии общественности к судам по поводу слишком мягких наказаний для педофилов и пьяных водителей, совершивших смертельное ДТП. А также о том, могут ли в России вернуть смертную казнь.

Фото: AP/Jane Flavell Collins
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- Как раз сегодня в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области была опубликована новость по приговору в отношении пьяного водителя, который нарушил правила дорожного движения, в результате чего погибла женщина. Виновному определили шесть лет лишения свободы в колонии-поселении. Это много или мало?, - задается вопросом председатель Тюменского облсуда Вячеслав Антропов.

И подчеркивает: есть закон, и суды должны его исполнять. Если совершено преступление, установлено совершившее его лицо, исходя из всех обстоятельств дела, мера ответственности варьируется. Если человек признал вину, каким-то образом загладил вред, с учетом наличия смягчающих обстоятельств ему не может быть назначено больше двух третьих максимального срока наказания. Кроме того учитывается наличие несовершеннолетних детей и рассматриваются многие другие факты...

- Я бы не сказал, что в Тюменской области выносятся мягкие приговоры в отношении пьяных водителей. Все довольно жестко. По-другому и не должно быть, - говорит Антропов.

В связи с темой беседы экс-председатель облсуда, заслуженный юрист РФ Анатолий Сушинских вспомнил одно из последних дел, по которому инстанция отказала осужденному в помиловании в 1997 году: тогда к смертной казни приговорили человека, изнасиловавшего и убившего троих пятилетних ребятишек.

- Это страшно. Страшно было смотреть, прежде всего, на родителей.… А были ведь дискуссии, кстати сказать. Когда я задавал вопросы тем, кто категорически стоял против смертной казни (Что бы они сделали на моем месте? Какое наказание назначили? Что может стать мерилом такого преступления?), даже самые ярые сторонники отмены этого приговоры глубоко задумывались… Вы спрашиваете: ввести, вернуть. Даже вводить не надо. В нашем законе смертная казнь осталась - ее просто не применяют. Введен мораторий, - объяснил Сушинских.

Клишас: Вернуть смертную казнь в России невозможно
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