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11.11.2021 15:06
Рубрика: Общество

Врач рассказал, когда нужно вакцинироваться пациентам с онкологией

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)

На Среднем Урале активно обсуждается, насколько прививка от COVID-19 влияет на развитие онкологии. Можно ли пациентам с такими заболеваниями вакцинироваться? Профильные специалисты уверены: вакцинация и развитие рака - не связанные процессы.

Фото: iStock
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- Коронавирус - это, конечно, новая и малоизученная инфекция. Но информация о том, что вакцина может вызывать рак или приводить к потере памяти - не обоснована. Ввиду отсутствия доказательной базы, - пояснил "РГ" главный врач Свердловского областного онкодиспансера, кандидат медицинских наук Владимир Елишев

Онкологи настаивают: принимать решение о вакцинации, конечно, нужно не единолично, а совместно с лечащим врачом. Он может оценить состояние пациента, при необходимости назначит дополнительные обследования или даст направление на консультацию у специалистов узкого профиля.

Если лечащий врач принимает решение отложить прививку пациента с онкопатологией, медотводы оформляются врачами-терапевтами кабинетов вакцинации по месту жительства.

В клинических рекомендациях написано, что вакцинировать онкобольных нужно с осторожностью, а во время противоопухолевой терапии пациентам рекомендуется отложить любые прививки. Такое лечение - достаточно агрессивное, а организм пациентов на этом этапе ослаблен.

Однако в стадии ремиссии вакцинация может проводиться с разрешения врача.

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