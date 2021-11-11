Роскомнадзор впервые наказал онлайн-кинотеатр за "секс и мат"

Роскомнадзор составил протокол в отношении видеосервиса по ч. 1 ст. 19.7.10-2 КоАП РФ ("Неисполнение владельцем аудиовизуального сервиса требований федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации").

Как утверждает газета "Ведомости", речь идет об онлайн-кинотеатре Megogo. Претензии касаются нецензурной лексики и эксплуатации темы секса в фильме "Никто не знает про секс" (2006г.) российского режиссера Алексея Гордеева. Картина имеет возрастную маркировку "16+", хотя должна демонстрироваться с рейтингом "18+".

В Роскомнадзоре "РГ" не назвали конкретный сервис, которому направлен протокол о нарушении, но подтвердили, что ведомством составлены административные протоколы за неисполнение требования по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в части распространения материалов, содержащих нецензурную брань. Протоколы направлены для рассмотрения в суд, который определит размер штрафа.

Согласно законодательству, за нарушение требования предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 19.7.10-2 КоАП РФ в виде штрафа для должностных лиц от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юридических - от 600 тыс. до 1 млн рублей.

В онлайн-кинотеатре Megogo не смогли предоставить комментарий.