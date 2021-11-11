Росреестр разъяснил, как правильно дарить квартиру

Советы, как правильно дарить недвижимость, дал Росреестр. Подарить квартиру, дом, земельный участок - означает безвозмездно передать права на недвижимость другому лицу. Но хотя речь о деньгах здесь не идет, дарение - это тоже сделка, подчеркивают в Росреестре. Процедура требует составления договора между прежним и новым владельцами - дарителем и одаряемым.

Устное обещание подарить квартиру или дом не имеет правовых последствий. Даже передача ключей от квартиры или документов на недвижимость - не повод для официальной смены владельца. Только подписанный дарителем и одаряемым договор и зарегистрированный на его основании в Росреестре переход права собственности свидетельствует о получении одаряемым жилья в собственность.

Порядок дарения прописан в 32 главе Гражданского кодекса. Подарить недвижимость может как ее владелец, так и его представитель по доверенности. Однако в доверенности должен быть назван получатель подарка и предмет дарения.

Помимо недвижимости дарить можно и имущественные права. Например, право требования по договору участия в долевом строительстве.

Договор, предусматривающий передачу недвижимости после смерти дарителя, считается ничтожным: в госрегистрации перехода права собственности будет отказано.

Нужно ли платить налог за подаренную квартиру, зависит от родства между дарителем и одаряемым. Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения, если даритель и одаряемый - члены семьи или близкие родственники: супруги, родители и дети (в том числе усыновители и усыновленные), дедушка, бабушка, внуки, братья и сестры. Если же недвижимость получит в дар не близкий родственник, то он должен уплатить подоходный налог в 13% от кадастровой стоимости объекта.

В некоторых случаях дарение запрещается. Так, законным представителям малолетних и признанных недееспособными граждан запрещается дарить недвижимость их подопечных. Не могут подарить недвижимость работникам образовательных, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждане, находящиеся в этих организациях на лечении, содержании или воспитании, и их родственники. Государственным и муниципальным служащим, сотрудникам Центробанка нельзя дарить что-либо в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Коммерческая организация не может подарить недвижимость другой коммерческой организации (между ними разрешены лишь подарки стоимостью до 3 тысяч рублей).

Обязательного удостоверения сделки дарения у нотариуса не требуется, за исключением некоторых случаев (например, когда в дар преподносится доля недвижимости).

Если сделка удостоверяется нотариусом, можно подать документы на ее регистрацию через нотариуса. Он не позднее того же рабочего дня или в сроки, установленные в договоре, представит в электронной форме заявление в Росреестр. Для этого необходимы заявления о госрегистрации перехода права от дарителя, о госрегистрации права собственности от одаряемого. Нужны документы, удостоверяющие личность участников договора, нотариально удостоверенная доверенность (если кто-то действует по доверенности), договор дарения и, возможно, иные документы.

Необходимо также оплатить госпошлину, ее размер зависит от вида недвижимости и способа подачи документов. Например, если документы подаются в бумажном виде, за регистрацию права собственности на квартиру одаряемый должен заплатить 2000 рублей, а если в электронной форме - 1400 рублей.

Подать заявление на госрегистрацию прав по договору дарения можно и без нотариуса, обратившись в МФЦ или в офисы Кадастровой палаты. Также можно воспользоваться электронным сервисом на сайте Росреестра.