Россия выступила за взаимное признание любых сертификатов о вакцинации

Россия выступает за взаимное признание сертификатов о вакцинации против коронавируса без привязки к конкретному препарату. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил на встрече с делегацией Совета Европы.

"Мы считаем, что необходимо разделять процедуры допуска препаратов на рынки отдельных стран и признание сертификатов, - приводит слова Мурашко пресс-служба Минздрава РФ. - В то же время многие страны необоснованно ограничивают применение COVID-сертификатов только отдельными вакцинами и не демонстрируют готовности к продуктивному диалогу по взаимному признанию таких документов".

По оценкам Мурашко, признание сертификатов с обеих сторон позволит избежать дискриминации при поездках граждан за границу, а также решить вопрос пользования общественной инфраструктуры. "Мы в Совете Европы должны настаивать, чтобы не было вообще никаких дискриминационных проявлений в целом, в том числе конкретно в этой сфере", - поддержал Мурашко замгенсекретаря Совета Европы Бьорн Берге.

Граждане России, которые прошли курс вакцинации против коронавируса российскими вакцинами, на данный момент не могут путешествовать по Европе без карантинных ограничений. После того как произойдет признание российских сертификатов в ЕС, все привитые "Спутником V", "Спутником Лайт" и другими вакцинами из РФ смогут свободно перемещаться по территории Европы. Переговоры о взаимном признании сертификатов продолжаются с лета.