Самолеты МС-21-310 и AURUS бизнес-джет прилетели на Dubai Airshow 2021

Корпорация "Иркут" (входит в ПАО "ОАК" Госкорпорации "Ростех") впервые представляет за рубежом пассажирский самолет МС-21-310 и AURUS бизнес-джет ("Суперджет 100" в VIP-компоновке). Эти самолеты будут участвовать в авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2021.

Крылатые машины без посадки перелетели по маршруту Жуковский - аэропорт Аль-Мактум, Дубай, преодолев около 3700 км. Часть пути проходила над морем.

Самолет МС-21-310 с новыми российскими двигателями ПД-14 проходит летные испытания с декабря 2020 года. Для участия в Dubai Airshow 2021 на машине установлена часть салона бизнес- и эконом-класса. По словам специалистов, это позволит продемонстрировать одно из преимуществ самолета МС-21 - увеличенный проход между креслами, обеспеченный самым широким в своем классе фюзеляжем. Лайнер примет участие в летной программе выставки.

AURUS бизнес-джет оснащен дополнительной топливной системой, увеличивающей дальность полета до 7200 км. На выставке Dubai Airshow 2021 потенциальным заказчикам будет представлен комфортабельный салон, разработанный и смонтированный в России, а также опциональные решения, расширяющие возможности самолета.

Корпорация "Иркут" ведет сертификационные испытания самолетов МС-21-300 и сборку лайнеров для первых эксплуатантов. В рамках программы "Суперджет 100" продолжаются поставки воздушных судов заказчикам, разрабатываются новые варианты самолета, развивается система послепродажной поддержки.

AURUS. Фото: Пресс-служба ОАК

Как уточнили в Объединенной авиастроительной корпорации, новый вариант самолета бизнес-версии Superjet предстанет посетителям авиасалона в Дубае под брендом AURUS бизнес-джет (AURUS Business Jet), дополняя линейку продвигаемых под этим брендом российских высокотехнологичных продуктов класса люкс - вертолета Ансат Aurus Design и линейки российских представительских лимузинов.

Подчеркивается, что активное продвижение программ МС-21 и AURUS бизнес-джет ("Суперджет 100" в VIP-компоновке) направлено на укрепление позиций ПАО "Корпорация "Иркут" на рынке гражданской авиационной техники.

Кроме того, ОАК покажет на авиасалоне в Дубае прототип легкого тактического самолета (ЛТС Checkmate). Для него это также зарубежная премьера. Checkmate доставлен в Дубай и готовится к показу в павильоне, специально возведенном на статической стоянке выставки.

Кроме того, как сообщили в ОАК, на стенде корпорации в виде моделей и в мультимедийной экспозиции будут представлены все актуальные самолетостроительные программы корпорации, включая Су-57, Су-35, МиГ-35, Як-130, Ил-76МД-90А, Ил-114-300, Бе-200, Superjet 100, МС-21.