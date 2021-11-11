Сбер представил новый суперкомпьютер Christofari Neo

"Сбер" продолжает развивать диджитал-направление и накануне представил два новых решения для пользователей и компаний.

Разработчики добавили в приложение "Студио" от "СберЗвука" специальные аудиокомнаты. Они позволяют артистам общаться напрямую со слушателями онлайн в рамках стримингового сервиса и напоминают знаменитый сервис Clubhouse. Такой формат, как отмечают в "СберЗвуке", поможет, например, при презентации новых релизов или продвижении вышедших треков.

Первым аудиокомнатой воспользовался Артем Умрихин, основатель и продюсер группы Artik&Asti. "Никогда не общался со своей аудиторией прямо в стриминговом сервисе! Это удобно и для меня, и для моих слушателей", - отметил артист.

В свою очередь, провайдер облачных технологий SberCloud представил новый суперкомпьютер Christofari Neo, который почти в два раза превосходит предшественника по мощности. По данным разработчиков, решение реализовано на графических процессорах Nvidia Tesla A100 с 80 Гб памяти, а эффективная производительность Christofari Neo составляет почти 12 петафлопс.

Как отмечается, возможности нового суперкомпьютера будут реализованы в области обучения современных ИИ-моделей на больших датасетах. В первую очередь доступ к Christofari Neo получат компании из экосистемы "Сбера" - например, SberDevices и Sber AI.