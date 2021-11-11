Сегодня Федору Михайловичу Достоевскому исполнилось бы 200 лет

О Федоре Михайловиче Достоевском, 200-летие которого все читающее человечество отмечает 11 ноября, в наши дни доступен такой могучий массив информации, которому подивился бы и сам великий писатель. Немало сведений имеется и о белорусских следах в его биографии, впрочем, именно в генеалогии Достоевского до сих пор наличествуют недоступные пока исследователям подробности.

В некоторых жизнеописаниях, правда, можно прочитать и о том, что классик, дескать, ничего не говорил о своих предках и никогда не прибегал к генеалогическим аргументам. В реальности он имел достаточно четкое представление о фамильных корнях. Вдова писателя Анна Григорьевна в 1897 году писала в Минскую губернию священнику А. Кульчитскому: "Мой покойный муж Федор Михайлович Достоевский много раз говорил мне, что его род происходит из Литвы от пинского маршалка Достоевского, избранного в сейм в 1598 году. Петр Достоевский и его потомки жили в Достоеве". Упомянутая в таком контексте Литва обозначает тогдашнюю принадлежность этих мест Великому княжеству Литовскому.

Достоево же, ныне агрогородок в Ивановском районе Брестской области, обрело европейскую известность после того, как дочь классика Любовь Федоровна Достоевская (1869-1926) в 1920-м выпустила книгу на немецком языке, первая глава которой именовалась "Происхождение рода Достоевских": "С отцовской стороны семья была литовского происхождения... Предки моего отца происходили из Минской губернии, где недалеко от Пинска и по сей день существует место, называющееся Достоево, бывшее имение отцовской семьи. Когда-то это была самая дикая часть Литвы, почти сплошь покрытая непроходимыми лесами; вокруг Пинска на необозримом пространстве простирались болота. Достоевские были шляхтичами и принадлежали к "Гербу Радвана", что означало, что они были знатными, шли на войну под знаменем своего покровителя Радвана и имели право носить его герб".

И сам Достоевский, и его близкие после его смерти имели далеко не самые подробные сведения о начальном этапе семейной родословной. Это позволяло попытаться усомниться в том, что корни Федора Михайловича из той шляхты, что владела Достоево. Именно так и поступил известный польский журналист, политик и писатель Станислав Цат-Мацкевич (1896-1966) в своей яркой книге "Достоевский", выпущенной в ПНР изрядным тиражом в 1957 году и изданной в русском переводе в 2021-м усилиями Фонда "Российско-польский центр диалога и согласия". Этот родившийся в Петербурге и окончивший русскую гимназию в Вильно знаток творчества писателя был самым настоящим литовским шляхтичем, и в ХХ веке залихватски съедавшим за обедом сразу два первых блюда. Польский автор категорически отказывался состоять в одной дворянской корпорации с человеком, которого он считал исключительно русским классиком. Цат-Мацкевич спорил с Любовью Достоевской и уверял: "Мне очень жаль, но я не верю, чтобы литовская шляхта могла упоминать о гениальном русском как об одном из своих... Достоевский, ненавидящий католицизм и поляков, обращается к тем Достоевским герба Радвана, чтобы хоть немного позолотить себе колыбель".

По этой версии получалось, что было две разных ветви Достоевских - те, что владели Достоево, были шляхтичами, а предки классика с Волыни и Подолья принадлежали к духовенству, "Достоевский же был дворянином только потому, что его отец как военный врач получил соответствующий чин". Современные изыскания, в том числе и в белорусских архивах, способны убедительно разобраться в особенностях родословной классика и опровергнуть догадки Цата-Мацкевича. В 2013 году под редакцией известного исследователя творчества Федора Михайловича Игоря Волгина увидела свет более чем 1200-страничная "Хроника рода Достоевских". Приведенные там источники доказывают, что фамилия появилась в XVI веке именно от названия села, а первым Достоевским стал сын основателя рода Данилы Ивановича Иртищевича Иван Данилович, которому Достоево было пожаловано 6 октября 1506 года. К XVIII столетию семья обеднела, Достоево было утрачено, но Достоевские с белорусского Полесья и их потомки с Волыни - это одна семья, а никак не две разные, а это значит, что писатель отнюдь не "золотил" свою колыбель.

Филолог из Минска, доцент БГУ Дмитрий Башкиров, принявший активное участие в составлении хроники рода, обнаружил архивные материалы, которые с большой долей уверенности позволяют говорить о местном белорусском происхождении предков писателя. Удалось установить, что у основателя рода Данилы Ивановича был брат Григорий Иванович Иртищевич Бруяка, а их мать звалась Татьяна Ивановна Ртищевичевая. Башкиров полагает также, что Достоево в 1506 году могло быть не подарено Даниле Ивановичу, а стало частью его наследства.

В генеалогии Достоевского до сих пор есть недоступные пока исследователям подробности

Изыскания в прошлом Достоевских из Достоева продолжаются, и самым проблемным остается XVIII век, не позволяющий уверенно прочертить линии родословной, недостающие до полного воссоздания генеалогического древа. Но при этом вполне понятны мотивы, по которым предки Федора Михайловича, переселившиеся с белорусского Полесья на Волынь, перешли из шляхетского в духовное сословие. Главная причина тут - бедность, подкосившая не одну гордую шляхетскую фамилию. Духовная карьера, которую избрали ставшие униатскими священниками прадед Достоевского Григорий и его дед Андрей, была вполне надежным в трудные времена средством сохранения социального благополучия. Утраченное же дворянство с появлением родных мест Достоевских в пределах Российской империи можно было выслужить, что и совершил отец писателя в 1828 году. Федор Михайлович же помнил о своих старинных шляхетских корнях и именно их считал своим истинным дворянством.

И все дороги всех Достоевских уверенно ведут в Достоево, где славную фамилию и ее великого представителя в наши дни помнят и почитают.