Сельские общины в Китае придерживаются новой модели экономического роста

Как и многие другие фермеры, Сюэ Айцзюнь долгие годы обрабатывал свой участок площадью 0,34 га традиционным способом, в основном полагаясь на погоду. Это давало небольшой заработок.

Но работа и доходы Сюэ начали меняться четыре года назад, с внедрением новой сельскохозяйственной политики. "Раньше мне приходилось обрабатывать землю самой, а урожай риса зависит от погоды", - говорит 53-летний Сюэ. Теперь, с внедрением новой модели управления, он зарабатывает стабильно и еще больше. "Денег, по крайней мере, эти 100 000 юаней (15 500 долларов США) в год, стало во много раз больше, чем раньше", - говорит он.

Сюэ и многие другие сельские жители уезда Цзяшань в городском округе Цзясин, провинции Чжэцзян, первыми извлекли выгоду из широкомасштабных мер, предпринятых на новом этапе развития страны. В начале июня центральные власти Китая выпустили документ о превращении провинции Чжэцзян, одной из самых богатых в Китае, в демонстрационную зону "всеобщего процветания".

Перед провинцией стоит цель достичь всеобщего процветания к 2035 году. При этом валовой внутренний продукт на душу населения и доходы городских и сельских жителей должны прийти к уровню развитых стран. В августе на заседании Центрального комитета по финансовым и экономическим вопросам под руководством председателя КНР Си Цзиньпина, который также является генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая, были намечены шаги по содействию всеобщему процветанию.

В национальном плане, выпущенном Министерством сельского хозяйства и сельских дел в сотрудничестве с руководством провинции, подчеркивается важность развития сельских районов в провинции Чжэцзян. Сегодня в ней проживают около 65 миллионов человек и работают большие частные компании. В плане подробно описаны многочисленные шаги по превращению в демонстрационную зону оживления сельских районов. Делается упор на сельское хозяйство с достижением целей прогресса и процветания до 2025 года.

Партнерские отношения между предприятиями и кооперативами помогают улучшить инфраструктуру и экономическое развитие во многих сферах

Улучшения, которые ощутил Сюэ Айцзюнь в поселке Ганьяо уезда Цзяшань, уже отражают успехи, предпринятые на пути к общему процветанию Чжэцзяна.

Фермер ведет рассадопосадочную машину на рисовых полях в уездеЦзяшань, июнь 2020 года. Фото: Ху Линьсян / Для China Daily

Сюэ работает в компании Zhejiang Jiayou Agricultural Development Co, которая управляет более чем 480 гектарами в Ганьяо в соответствии с соглашением о передаче земли. Это соглашение гарантирует фермерам дополнительные выплаты. Компания сообщает, что только в период с 2018 по 2020 год было выплачено более 21,78 миллиона юаней в виде комиссии за перевод права собственности. Компания нанимает местных жителей, таких как Сюэ, которые помимо сельского хозяйства занимаются вопросами финансов и культурного туризма. Только в прошлом году работникам было выплачено 3,4 миллиона юаней в виде заработной платы, а также расходов на социальное страхование и жилье. "Среди почти 50 наших сотрудников более 90 процентов - фермеры, - говорит генеральный директор компании Чжан Вэйцюань. - Они получают значимую, полезную работу, которая улучшает их жизнь".

62-летний Шэн Циньвэнь - специалист по сельскому хозяйству, который обучает таких фермеров, как Сюэ, максимально использует свои рисовые поля с помощью новых методов ведения сельского хозяйства, внедренных в последнее время передовыми компаниями. "Я тоже житель уезда Цзяшань, - говорит Шэн. - Договоренность между современными компаниями и фермерами идет на пользу сельским территориям".

Жители деревни исполняют танец дракона в честь сбора урожая в городском округе Цзясин, провинция Чжэцзян. Фото: СюЙ Юй / Синьхуа

Модель уезда Цзяшань объединяет сельские общины с ведущими предприятиями. Она включает не менее девяти поселков и более 10 основных сельскохозяйственных групп, занимающих более 10 000 гектаров пахотных земель. Уезд сообщил о том, что средний валовый доход деревень в прошлом году увеличился более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг четырех миллионов юаней. При этом 84 деревни выплачивают дивиденды домохозяйствам на общую сумму 76,26 миллиона юаней.

Располагаемый доход сельских жителей уезда на душу населения составил 40 700 юаней, увеличившись более чем на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последние три года в уезде было реализовано не менее 36 крупных сельскохозяйственных проектов с общим объемом инвестиций 6,2 миллиарда юаней, сообщило управление сельским хозяйством уезда. Обучено более 30 тысяч фермеров, задействовано более 1,1 тысячи сельскохозяйственных и технических специалистов, менеджеров. Дорожная карта сельского хозяйства уезда Цзяшань включает планы создания семейных ферм и стандартизацию кооперативов. Карта охватывает четыре крупных предприятия и почти 800 фермерских хозяйств.

Сюй Чжихуа, глава сельскохозяйственного бюро, считает, что уезд Цзяшань, крупный поставщик риса и овощей для больших городов, таких как Шанхай, хороший пример района, внедряющего современную модель развития сельских и городских районов. Партнерские отношения между предприятиями и кооперативами помогают улучшить инфраструктуру и экономическое развитие во многих сферах. Кроме того, развиваются образовательные программы для сельских жителей, в том числе пожилого возраста. "Это хороший баланс технологий, образования и ресурсов. Доходы и дивиденды продолжают расти", - сказал он, добавив, что с повышением квалификации сельским жителям ежегодно помогают около тысячи инструкторов.