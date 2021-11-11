Сенатор назвал ответную меру на возможные санкции против "Аэрофлота"

Если Европейской Союз введет санкции против "Аэрофлота", то Россия может рассмотреть вопрос о запрете пролета западных авиакомпаний над своей территорией, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ЕС обсуждают возможность санкций против "Аэрофлота" в рамках нового санкционного пакета против Беларуси.

"Аэрофлот" здесь ни при чем. Они любой ценой пытаются "укусить" Россию... В случае введения санкций против "Аэрофлота" Россия может рассмотреть вопрос о запрете полетов западных авиакомпаний через территорию нашей страны", - сказал Джабаров РИА Новости.

Если со стороны ЕС введут санкции против российской авиакомпании, то Россия введет аналогичные санкции против европейских компаний, "которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения", отметил сенатор.