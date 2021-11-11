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11.11.2021 17:26
Рубрика: Власть

Сенатор назвала цинизмом слова Блинкена о деэскалации в Донбассе

Текст: Дмитрий Гончарук

Призыв государственного секретаря США Энтони Блинкена к деэскалации конфликта в Донбассе показывает цинизм американских властей, считает член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС
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"Политический фарс и неприкрытый цинизм госсекретаря США Энтони Блинкена уже никого не удивляют. Подготовив и организовав по отработанной схеме "цветных революций" госпереворот на Украине, США несут прямую ответственность за кровопролитие мирных жителей Донбасса. Россия, не являющаяся стороной вооруженного конфликта в Донбассе, никому не позволит заниматься политическим жонглированием судьбами и жизнями своих соотечественников, находящихся за рубежом", - сказала Ковитиди RT.

По ее мнению, на радикальные шаги, нарушающие сложившееся положение, в США все-таки не пойдут.

"Наши заокеанские партнеры прекрасно понимают, что с Россией шутить не стоит. Мы не допустим пересечения установленной красной линии, за которой заканчиваются все предупредительные слова и действия", - пояснила сенатор.

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