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11.11.2021 11:21
Рубрика: Экономика

Сервера для гиперконвергентной инфраструктуры появятся в 2022 году

Текст: Олег Капранов
Стартовавший в 2016 году процесс запуска производства российских серверов на базе отечественных процессоров подошел к завершающей стадии. Как стало известно "РГ", первые образцы серверов на базе процессоров Baikal-S будут представлены рынку в первой половине 2022 года.

Начало работы над серверами стало возможно после прихода в Россию первой инженерной партии процессоров Baikal-S. Они выпущены на контрактной фабрике тайваньской TSMC, производящей процессоры для большинства крупных производителей электроники, в том числе AMD, Qualcomm, Nvidia и других.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости www.ria.ru
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Как рассказали "РГ" в "Ситроникс", в компании уже начали разработку документации для серверов. По словам президента компании Николая Пожидаева, в разработке находится двухпроцессорный сервер для выполнения различных задач, в том числе создания гиперконвергентной инфраструктуры: виртуализации хранилищ и вычислений. Опытные образцы серверов на базе архитектуры Armv8-A будут представлены сразу после прихода в Россию серийных Baikal-S. Это состоится в первой половине 2022 года. Как отметил председатель Совета директоров "Ситроникс" Алексей Катков, на данном этапе компания инвестирует в разработку 100 миллионов рублей, но массовое производство потребует существенно больших инвестиций.

В 2019 году IDC опубликовала исследование российского рынка гиперконвергентной инфраструктуры. По оценкам экспертов, в 2018 году он составлял порядка 55 миллионов долларов с прогнозом роста на 10% в год до 2023 года. Отраслевая аналитическая компания Emergen Research оценивает мировой рынок гиперконвергентной инфраструктуры в 7,34 млрд. долл. в 2020 г. и прогнозирует его средний ежегодный рост на 26,8% в период до 2028 г.

"С 2023 года вступает в силу постановление об обязательности использования отечественного процессора в рабочих станциях и системах хранения данных в государственном секторе. Поэтому очевидно, что производить и тестировать решения на его основе надо уже сегодня", - рассказал Андрей Евдокимов, генеральный директор Baikal Electronics.

"Число производителей такого оборудования в России растет в связи с подготовкой различной регуляторики и формирования единого реестра отечественного ПО и оборудования", - соглашается главный редактор Tadviser.ru Александр Левашов. "Спрос на технику для создания гиперконвергентной инфраструктуры весьма велик, так как это оборудование может быть использовано практически в любых корпоративных задачах", - сообщил Левашов "РГ".

В Минпромторге позитивно оценили начало производства серверов на базе Baikal-S. "Появление нового игрока на рынке отечественных серверов - это всегда положительное событие и с точки зрения дальнейшей локализации, и с точки зрения развития кадров", - сообщили "РГ" в ведомстве.

Серверный процессор Baikal-S разрабатывался с октября 2016 г., когда Baikal Electronics по итогам тематического конкурса Минпромторга подписал с министерством договор о предоставлении компании субсидии в размере 1,2 млрд руб. Сопоставимую сумму в разработку процессора должен был вложить сам производитель.

Процессор Baikal-S - универсальная платформа с поддержкой аппаратной виртуализации, которая имеет 18 типов различных коммуникационных интерфейсов, подходит для систем с повышенными требованиями к безопасности. Процессор выпущен на архитектуре Armv8-A по технологическому процессу 16 нм, имеет 48 ядер Arm Cortex-A7, рабочую частоту не менее 2 ГГц, 6 каналов памяти DDR4-3200, 80 линий PCIe Gen4.

"Решения государственных органов сделали этот процессор крайне востребованным", - отмечает IT-эксперт, руководитель Vilianov.com Сергей Вильянов. "Рынок очень ждет Baikal-S, на нем готовы производить готовые решения, и их готовы покупать. С учетом такого заочного спроса, можно было не очень напрягаться. Но, судя по характеристикам, процессоры получились неплохие, и поставленные задачи решать будут", - сообщил Вильянов.

Как рассказали "РГ" в Baikal Electronics, в первом квартале следующего года в Россию поступит партия из 600 штук процессоров Baikal-S, часть из которых будет использована в тестовых целях самим разработчиком, а остальные переданы партнерам. Промышленная партия ожидается в конце 2022 года. Сразу после завершения всех работ будет запущена процедура по включению процессора в реестр отечественного аппаратного обеспечения.

"Мы ожидаем, что получим такое заключение в I квартале 2022 года. К этому времени будет обеспечена полная совместимость Baikal-S и ПО Linux", - сообщили в пресс-службе Baikal Electronics.

Как сообщили "РГ" источники на рынке, в декабре 2021 г. под Baikal-S будет адаптирована российская ОС Alt Linux. Портирование Astra Linux и "Ред ОС" запланировано на апрель 2022 г.

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