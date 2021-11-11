Си Цзиньпин призвал к истинному мультилатерализму

На открытии саммита G20 30 октября лидер КНР Си Цзиньпин в своей речи изложил решения и предложения Китая по множеству ключевых вопросов, что, по словам аналитиков, будет способствовать борьбе с пандемией COVID-19 и ускорит восстановление мировой экономики.

Обращаясь к лидерам самых мощных экономик мира по видеосвязи, китайский лидер подчеркнул, что для группы G20 важно поддерживать открытость, инклюзивное и взаимовыгодное сотрудничество и практиковать истинный мультилатерализм.

Си озвучил план из пяти пунктов.

"Коронавирус разрушает весь мир, и потому никто не может оставаться в безопасности в одиночку. Солидарность и сотрудничество - самое мощное оружие. Стигматизация вируса и политизация в работе по установлению его происхождения противоречат духу солидарности в борьбе против пандемии", - сказал он.

Си Цзиньпин выступил с глобальной инициативой сотрудничества в области вакцин: оно потребует ряда действий, чтобы поставлять больше вакцин в развивающиеся страны и поддерживать производителей препаратов в совместных исследованиях, разработках и производстве.

Си также призвал Всемирную торговую организацию (ВТО) как можно скорее отказаться от прав интеллектуальной собственности на вакцины COVID-19, заявив, что отношение к разным вакцинам должно быть одинаковым.

По словам Цюй Бо, директора Института международных отношений Китайской дипломатической академии, предложенная Си инициатива касается двух ключевых аспектов общемировой кампании вакцинации: равное распределение вакцин между странами, равное к ним отношение, а также взаимное признание вакцин.

Речь Си получила широкий отклик официальных лиц и аналитиков во всем мире

"Оба этих аспекта очень важны, так вакцины - по-прежнему наиболее эффективное средство в борьбе с пандемией, а международное сотрудничество имеет важное значение для увеличения поставок вакцин во все страны мира", - говорит он.

Си пообещал приложить усилия, чтобы помочь достичь уровня вакцинации на 2022 год, который установила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ): к середине следующего года планируется вакцинировать 70 процентов населения мира. По оценкам ООН, в Африке полностью вакцинировано только пять процентов населения.

При этом Китай поставил более 1,6 миллиарда доз вакцин в более чем 100 стран и международных организаций, и в 2021 году их общее количество превысит 2 миллиарда доз. Китай наладил совместное производство вакцин с 16 странами. Запланированная производительность на первом этапе - 700 миллионов доз в год.

Чтобы ускорить восстановление мировой экономики, Си призвал страны следовать ответственной макроэкономической политике и не допускать роста инфляции, увеличения долгов, а также избегать появления вторичных негативных эффектов для развивающихся стран.

Си Цзиньпин подчеркнул, что инновации играют решающую роль в содействии социально-экономическому росту и решении общих проблем человечества. Он также призвал G20 ускорить разработку новых видов цифровой инфраструктуры и помочь развивающимся странам устранить цифровое неравенство.

Си объявил о решении Китая подать заявку о присоединении к Соглашению о партнерстве в области цифровой экономики (DEPA), которое Чили, Новая Зеландия и Сингапур подписали в июне 2020 года.

Цуй Фань, профессор экономики Университета международной экономики и торговли в Пекине, говорит, что это решение - последняя на сегодняшний день попытка Китая посодействовать общемировому сотрудничеству и росту цифровой экономики.

Кроме того, на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 26) в Глазго Си Цзиньпин также подтвердил позицию Китая по вопросам климата.

Он призвал развитые страны послужить примером в сокращении выбросов. И в этой сфере G20 должна придерживаться принципа общей, но в то же время дифференцированной ответственности.

По словам Си, развитые страны должны выполнять свои обязательства по финансированию борьбы с изменением климата, вместе с тем помогая в этом вопросе развивающимся странам.

Все эти шаги будут иметь решающее значение для успеха COP 26, сказал Си. Он также заверил, что Китай выполнит свои обязательства по достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году, а к 2060 году станет углеродно-нейтральной страной.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также подчеркнул необходимость придерживаться принципа общей, но дифференцированной ответственности, отметив, что во главе этой инициативы должны быть развитые страны.

Речь Си получила широкий отклик официальных лиц и аналитиков во всем мире: они приветствовали твердую приверженность Китая истинному мультилатерализму и солидарности с развивающимися странами.

На встрече с членом Госсовета КНР и министром иностранных дел Ван И генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что "очень вдохновлена" речью Си. По ее словам, ВТО придает большое значение влиянию и лидирующей позиции Китая и готова к более активному диалогу и обширному сотрудничеству со страной.

Карори Сингх, заслуженный ученый Университета Раджастана (Индия) в отставке, отметил, что выступление Си на саммите G20 в Риме показало, что "Китай по-прежнему придерживается принципов мультилатерализма, открытости и инклюзивности".

"Выступая за открытость, инклюзивность и взаимовыгодное международное сотрудничество, Си Цзиньпин предложил подробную стратегию эффективного производства и распространения вакцин, а также борьбы с пандемией", - говорит Сингх. "Кроме того, он подчеркнул роль и вклад Китая в доступность вакцинации для развивающихся стран", - сказал эксперт.