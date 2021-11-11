Си Цзиньпин выступил на Деловом саммите АТЭС

Си Цзиньпин отметил, что COVID-19 еще свирепствует по всему миру, а путь к восстановлению мировой экономики остается трудным и извилистым. Он призвал страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) взять на себя ответственность и упорно стремиться к достижению цели построения Азиатско-Тихоокеанского сообщества единой судьбы.

Председатель КНР отметил, что АТР следует "продвигать либерализацию и упрощение процедур в сфере торговли и инвестиций, поддерживать стабильность и нормальное функционирование производственно-сбытовых цепочек, а также содействовать упорядоченному потоку ресурсов и средств, чтобы ускорить экономическое восстановление и достичь взаимосвязанного развития". Он призвал страны региона продвигаться вперед, ориентируясь на будущее, а также отказаться от применения практик дискриминации и изоляции в отношении других. Он также отметил, что АТР не может и не должен снова впасть в состояние конфронтации и раскола времен "холодной войны".

Глава Китая призвал экономики АТР содействовать "зеленой трансформации" в ходе экономического развития и добиваться большего развития за счет нее. Без развития невозможно накопить экономический потенциал, необходимый для достижения "зеленой трансформации". При этом пренебрежение благосостоянием народа приведет к потере социальной опоры для реализации "зеленой трансформации", заявил он.

Си Цзиньпин призвал к созданию открытых, справедливых, равноправных, недискриминационных условий для научно-технического развития. По его словам, АТР должен ускорить научно-технические и институциональные инновации, содействовать коммерциализации результатов научно-технической деятельности и культивировать новые драйверы роста для того, чтобы инновации способствовали как экономическому развитию, так и "зеленой" трансформации.

Председатель КНР подчеркнул, что на протяжении многих лет экономическое развитие Китая было важной частью процесса сотрудничества в АТР. Китай достиг цели полного построения среднезажиточного общества в соответствии с графиком, исторически решил проблему абсолютной нищеты и начал новый поход к всестороннему построению модернизированного социалистического государства. Это создаст еще больше возможностей для АТР, заявил Си Цзиньпин.

Китай будет неуклонно продвигать реформы и открытость, чтобы придать новый импульс экономическому развитию АТР, а также содействовать "зеленой трансформации" по всем направлениям и вносить свой вклад в строительство экологической цивилизации как в регионе, так и во всем мире, отметил Си Цзиньпин. Китай продолжит прилагать усилия для стимулирования взаимовыгодного сотрудничества, чтобы внести свою лепту в экономическое развитие АТР, заявил он.

Китай будет прилагать неустанные усилия, чтобы внести свой вклад в продвижение глобальной "зеленой трансформации", заявил Си Цзиньпин. Он отметил, что действия Китая по сокращению выбросов углерода являются глубокой социально-экономической трансформацией. Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул, что действия Китая по сокращению выбросов углерода потребуют колоссальных по размерам инвестиций, а также создадут огромные рыночные возможности и пространство для сотрудничества. "Мы приглашаем деловые круги Азиатско-Тихоокеанского региона принять в этом активное участие, чтобы создать будущее "зеленого развития" вместе", - отметил председатель КНР.

Китай продолжит прилагать усилия для стимулирования взаимовыгодного сотрудничества, чтобы внести свой вклад в экономическое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил он. Китай будет придерживаться подлинного мультилатерализма, принимать активное участие в глобальном экономическом управлении и содействовать построению мировой экономики открытого типа, добавил Си Цзиньпин. Он далее заявил, что Китай также придаст импульс экономическому восстановлению и устойчивому развитию в АТР и будет стремиться к созданию глобального сообщества единой судьбы в области развития.