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11.11.2021 13:06
Рубрика: В мире

Ситуация на белорусско-польской границе остается напряженной

Текст: Юрий Сизов
Фото: Leonid Shcheglov / BELTA / AFP Фото: Leonid Shcheglov / BELTA / AFP
Фото: Leonid Shcheglov / BELTA / AFP

Оценить ситуацию на белорусско-польской границе 11 ноября прибывают делегации Верховного комиссара ООН по делам беженцев, международной организации по миграции и Белорусского общества Красного Креста.

Фото: Юрий Шамшур/ТАСС
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Об этом сообщили в погранкомитете Беларуси, подтвердив, что на утро 11 ноября "у польских заграждений продолжает находиться более двух тысяч беженцев, среди которых много женщин и маленьких детей. В течение суток к стихийному лагерю прибыли несколько небольших групп, в общей сложности около 200 человек".

Погодные условия, нехватка еды и воды создают угрозу физическому состоянию людей, ищущих защиты в странах ЕС, констатируют пограничники. Для оказания экстренной помощи, особенно в ночное время суток ввиду существенного понижения температур, вблизи лагеря дежурят медицинские бригады. Также с учетом имеющихся возможностей посильная поддержка беженцев продуктами питания оказывается со стороны белорусских властей, гуманитарных организаций и волонтеров.

За истекшие сутки, сообщает БЕЛТА, непосредственно в лагере беженцев оказана медицинская помощь двум женщинам из-за переохлаждения и травмы головы. Кроме того, "ночью медики пограничной службы помогли ребенку, у которого были обнаружены признаки переохлаждения". Что касается распространенной информации о случае гибели среди беженцев, пояснили в погранкомитете, то она "не соответствует действительности".

Правда, с "польской стороны продолжают находиться военнослужащие, которые не допускают представителей СМИ, международных и гуманитарных организаций для оказания помощи беженцам и разрешения сложившейся ситуации", - констатируют официальные белорусские источники.

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