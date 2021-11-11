Социологи обеспокоены количеством одиноких людей в Норвегии

В Норвегии свыше 1,4 миллиона человек не имеют постоянного партнера и живут одинокой жизнью. Такие социологические данные приводит портал Norppa News.

Социологи с тревогой отмечают, что большое количество одиноких негативно сказывается на демографии, экономическом развитии страны и продолжительности жизни в Норвегии.

Причины, почему норвежцы не хотят заводить семью, заключаются в том, что им достаточно общения в соцсетях и встречаться в реальной жизни им не хочется. Вторая причина: нестабильная ситуация в мире и желание жить в свое удовольствие, а не ради семьи.

Кстати

Социологические службы Эстонии также отмечают высокий процент одиноких людей в стране. При этом ситуация в прибалтийской республике усугубляется тем, что одинокие входят в группу крайне бедных слоев населения и нуждаются в поддержке государства.