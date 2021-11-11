Соцопрос: 76 процентов американцев уверены, что Facebook вредит обществу США

Согласно проведенному с 1 по 4 ноября соцопросу компанией SSRS для телеканала CNN, подавляющее количество опрошенных - 76 процентов - уверены в том, что Facebook сделал американское общество хуже. Из этого числа больше половины считают главной проблемой то, как "некоторые используют" платформу. В частности, по мнению критически настроенных к компании Цукерберга участников опроса, они лично знают людей, уверовавших в правдивость найденных на просторах соцсети конспирологических теорий (ранее демократы в конгрессе США прямо обвинили Facebook в недостаточных усилиях по борьбе с политической дезинформацией).

Любопытно, что отрицательное отношение к платформе американцы высказывают вне зависимости от своих политических предпочтений: в негативной роли соцсети уверены 70 процентов демократов и 82 процента республиканцев.

При этом 45 процентов респондентов считают основной проблемой то, "как Facebook управляется". Именно этот нюанс в минувшем сентябре оказался в центре скандала вокруг обнародованных и дискредитирующих политику соцсети документов - так называемого "Досье Facebook" (The Facebook Papers). За разоблачением неприглядной стороны бизнеса Цукерберга стоит экс-сотрудница компании Фрэнсис Хауген. Она уже успела выступить в сенате США, парламентах Британии и Евросоюза и рассказать о "моральном банкротстве" Facebook, а также обвинить соцсеть в распространении вредной для подростков информации и акценте "на получении астрономической прибыли в ущерб пользователям". За самой Хауген, по данным СМИ, "торчат уши" конкурентов Цукерберга по онлайн-бизнесу. А конечной целью кампании ряд комментаторов считает обвал стоимости акций интернет-гиганта с последующим отстранением уверовавшего в свое всемогущество Цукерберга от управления соцсетью. Финалом "отжима" Facеbook должна стать передача этого ценного актива (рыночная капитализация приближается к триллиону долларов США) в руки "правильных людей".

Если верить репрезентативности другого социального барометра, проведенного в конце октября-начале ноября компанией Morning Consult, отношение к самому Марку Цукербергу также едва ли можно назвать хорошим - 54 процента американцев рассматривают его деятельность негативно и лишь 22 относятся с симпатией.

Можно констатировать, что мощная информационная атака на Цукерберга и его компанию прошла отнюдь не бесследно и уже нанесла значительный урон имиджу Facebook. Так, сегодня только 11 процентов респондентов в США считают, что соцсеть приносит американскому обществу пользу. А большинство - 53 процента - выступают за ужесточение регулирования работы компании федеральным правительством (противоположного мнения придерживаются 11 процентов).

Без сомнения, в калифорнийской штаб-квартире Facebook обеспокоены и другим тревожным для компании результатом нарастающего информационного давления. По данным The Financial Times, доля пользователей компании в США среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет начала снижаться и в течение следующих двух лет упадет в пределах от 4 до 45 процентов.

Очевидно, что объявленный в конце октября Цукербергом ребрендинг IT-компании и ее превращение в "метавселенновский" проект Meta стал в том числе следствием перечисленных обстоятельств. Но далеко не факт, что уход в виртуальную реальность спасет Facebook и ее основателя от нарастающих проблем в офлайне.