Амбиции России занять позиции мировой агродержавы невозможно реализовать без новых технологий в АПК, соотносимых с целями устойчивого развития.

Логика по принципу "после нас - хоть потоп" - тупиковая и опасная. Долгосрочный экономический рост невозможен без учета экологии.

"Первое, о чем говорят при обсуждении проблем экологии и АПК, - это загрязнение окружающей среды удобрениями и пестицидами. Неразумное и чрезмерное использование агрохимии приводит к нарушению биоценоза. Например, современные поколения пестицидов стали основной причиной сокращения численности пчел", - рассказал "РГ" редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев.

Однако в России объем вносимых минеральных удобрений пока далек от критической нормы. Ахиллесова пята - несоблюдение действующего законодательства. Например, производители заливают поля агрохимией в близости водоемов, где распашка земель вообще запрещена.

Часто обрабатывают сады рядом с населенными пунктами и пасеками, сливают отработанные вещества в почву. К сожалению, профильные службы не всегда успевают вовремя реагировать на такие случаи. А иногда чуть ли не встают на защиту нарушителей - ведь те выступают единственными работодателями на селе.

Сейчас развивается животноводство. Однако "побочный эффект" - производство навоза, продолжает Дмитрий Беляев. При этом при технологичном подходе к этому вопросу одна ферма средних размеров способна обеспечивать тысячи гектаров пашни постоянным источником экологически чистых, органических удобрений. Можно вспомнить опыт колхозов и совхозов в СССР, которые так решали проблему отходов, говорит эксперт.

Тем временем в России появляются успешные примеры безотходного производства не только в производстве, но и в переработке сельхозпродукции. Например, еще более десяти лет назад на заводах по производству растительных масел компании "Астон" в Ростовской области были построены и запущены новые ТЭЦ, топливом для которых стали отходы от переработки семян подсолнечника. На сегодняшний день этого топлива хватает, чтобы заводы обеспечивали свое производство паром и электроэнергией, рассказали "РГ" на предприятии. ТЭЦ на заводах в Морозовске и Миллерово вырабатывают до 14 МВт электрической и тепловой энергии в час в зависимости от потребности каждого производства. Заводы полностью автономны - перерабатывая более 800 тысяч тонн маслосемян в год, производства вообще не расходуют электроэнергию внешних сетей.

"Сегодня многие подобные предприятия занимаются переработкой лузги для выработки пара для нужд производства, но лишь единицы занимаются выработкой электроэнергии", - говорят в самой компании. Кстати, предприятия ежегодно успешно проходят аудит по системе ISCC - это международная сертификация устойчивого производства и выбросов углерода. Также ежегодно проверяется использование земель поставщиками сырья и собственными хозяйствами. Сюда входит контроль за количеством используемых удобрений, пестицидов, а также их утилизацией после использования и даже контроль водопользования. Например, важно убедиться, что вода, используемая при промывке баков опрыскивателей после внесения пестицидов, не сливается в водоемы и лесополосы.

Таких компаний в России пока немного, говорит Беляев, но они задают высокие стандарты всей отрасли, и в целом ситуация по стране медленно, но неуклонно улучшается.

Кроме того, наша страна с ее тысячами гектаров нетронутой пашни может стать мировым лидером в "модной" и очень маржинальной сфере органического земледелия, отмечают эксперты. "По различным оценкам, внутренний рынок "здоровой еды" в России оценивается в 900 миллиардов рублей. Экспортный потенциал не меньше. Несмотря на конкуренцию с Украиной и Казахстаном, Россия смело может выйти на экспорт органики в один-три миллиарда долларов", - рассказал "РГ" руководитель проектного офиса Союза органического земледелия Яков Любоведский. По его словам, в этой сфере могут работать как минимум 15 тысяч сертифицированных сельхозпроизводителей, до пяти тысяч сертифицированных предприятий переработки, торговли. И для многих аграриев органическое производство может быть альтернативой традиционному земледелию.