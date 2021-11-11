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11.11.2021 08:50
Рубрика: Власть

Столичные власти напомнили москвичам, как противостоять кибер-мошенникам

Текст: Александр Мелешенко
Столичные власти совместно с полицией решили напомнить москвичам о том, как противостоять кибер-мошенникам - технологичных жуликов стало особенно много после начала пандемии, когда львиная часть нашей жизни ушла в онлайн.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Москвичам напоминают о мерах безопасности в соцсетях, а также прямо у подъездов - людям раздают памятки, где изложены главные приемы жуликов и простые советы, которые не дадут попасть в их сети.

Фото: Юрий Снигерев
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В мэрии говорят, что особое внимание уделяют людям старшего возраста - они в группе риска. Председатели советов общественных пунктов охраны порядка беседуют с пенсионерами лично, а также раздают им памятки и буклеты с рекомендациями. Рассказывают о кибер-мошенниках, но не забывают и о других опасностях. Пенсионеры сейчас много времени проводят дома, для непривитых и вовсе действует домашний режим и здесь важно не стать жертвой так называемых "коммунальных" мошенников.

В столичном полицейском главке на днях как раз отчитались, что задержали двух молодых людей - они ходили по квартирам пенсионеров и рассказывали о необходимости установки датчиков противопожарной безопасности. Роковым для них оказался визит в многоэтажку на Косинской улице. "Одной из женщин гости показались подозрительными, и она отказалась от их услуг, когда те оценили свою работу в 10 тысяч рублей, - рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин. - Затем они обратились к ее соседке. Введя пенсионерку в заблуждение и сымитировав установку прибора, мужчины потребовали оплату. Хозяйка квартиры заплатила им 40 тысяч рублей". Позже заплатившая мошенникам кругленькую сумму москвичка пообщалась с бдительной соседкой и поняла, что ее обманули. Подозреваемых задержали, идет следствие.

Но чаще москвичи все же становятся жертвами телефонных мошенников. Кому не звонили с сообщением о том, что с вашей банковской карты пытаются снять деньги или оформить на ваше имя кредит? Корреспонденту "РГ" по подобным поводам за последний месяц уже четыре раза звонили даже не люди, а роботы - голосовые информаторы сообщали об угрозе для сбережений и уточняли, что, если я не хочу остаться без денег, нужно нажать цифру 1. После на связь выходит уже живой мошенник и делает все, чтобы вы назвали ему данные карты, а еще смс-коды и другую важную информацию. И если это сделать, то угроза робота действительно сбудется - деньги снимут, поскольку вы сами откроете к ним двери для жуликов.

Если особых сбережений у вас толком нет, а на карте за неделю до зарплаты остаются крохи, то не думайте, что мошенникам вы неинтересны. Неслучайно ведь они часто выбирают в качестве жертв пенсионеров, хотя те не самая платежеспособная часть населения? Все дело в том, что в последнее время жулики пытаются заставить жертву взять кредит и отправить им уже кредитные деньги. То есть они не просто лишают последнего, но еще и загоняют в долги.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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В полиции неделю назад рассказали об очередном таком случае - там под предлогом помощи в расследовании преступления 62-летнего мужчину уговорили взять сразу три кредита. А потом прислали поддельную скан-копию бумаги о том, что долгов у него нет и поблагодарили за помощь в поимке мошенников. Позже, правда, мужчина внезапно узнал, что должен банкам сразу шесть миллионов рублей. Его обидчика вычислили и задержали следователи.

Собственно, главный совет в борьбе с такими мошенниками - не вести с ними переговоров. Вам звонят из банка? Кладите трубку и перезванивайте сами по номеру, который указан на банковской карте, в банковском приложении или на сайте организации. И тогда уже выясняйте, что к чему. Настоящие банкиры никаких номеров карт и других данных спрашивать не будут - все, что им нужно они знают и так.

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