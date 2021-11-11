Стоматолог рассказал о влиянии стресса на здоровье зубов

Современная медицина считает стресс первопричиной некоторых серьезных системных заболеваний, в том числе и пародонтита (воспалительное заболевание десен).

"В частности, он приводит к нарушению работы органов, которые отвечают за выработку гормонов. В результате нарушается нормальный обмен веществ в организме, начинается активное выведение микроэлементов, например, крайне полезного кальция", - рассказал aif.ru главный врач стоматологической клиники Илья Антонов.

А еще стресс может стать причиной сниженной выработки слюны, которая поддерживает необходимый баланс в полости рта, способствует правильному и естественному очищению эмали. Кроме того стресс влияет на иммунную систему и приводит к ослаблению организма.

"На фоне снижения иммунитета, в том числе и вызванного стрессом, начинается кровоточивость десен, а также отмечается воспаление связанного аппарата зубов. Из-за этого зубы начинают качаться, образуются патологические карманы вокруг них", - говорит Антонов.

Для решения проблемы следует устранить причину стресса и обратиться к специалистам: неврологам или психотерапевтам. Врачи помогут определиться с причинами повышенной возбудимости и назначат соответствующее лечение. Кроме того, не следует забывать о повседневной гигиене зубов.