Студенты смогут проходит практику у предпринимателей

Минобрнауки разрешит студентам проходить практику не только у юрлиц, но и в компаниях у индивидуальных предпринимателей. Ведомство подготовило проект поправок в Федеральный закон "Об образовании в РФ" в соответствии с поручениями президента Владимира Путина и вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Почему это важно? Сейчас в законе "Об образовании" понятие организаций, где студенты могут практиковаться, размыто. Минобрнауки предлагает ввести понятие "профильные организации": ими будут считаться юрлица, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты. Но только те, кто работает строго в соответствии с профилем, по которому учится студент.

"Изменения в закон устранят ограничения при получении студентами практических знаний, особенно по направлениям реального сектора экономики, - уточнили в минобрнауки. - Немалое количество индивидуальных предпринимателей осуществляют свою деятельность в текстильной и легкой промышленности, сельском хозяйстве, торговле, строительстве. Новый документ позволит им передавать свой опыт студентам".