Суды будут решать вопрос о компенсации морального вреда с учетом обстоятельств

Оспорить статью 151 Гражданского кодекса РФ жителю Сергею Шиловскому из Тимашевска пришлось после семейной трагедии.

Когда умерла мать Шиловского, мужчине пришлось дать взятку санитару морга, чтобы в день похорон получить тело. Позднее этот санитар оказался фигурантом уголовного дела. По приговору суда он был оштрафован на 50 тысяч рублей за вымогательство.

Шесть тысяч рублей, которые Шиловскому пришлось занимать прямо у гроба матери, ему вернули. А вот в компенсации за причиненные моральные страдания местные суды и отказали. Как пояснил адвокат Сергея Шиловского Олег Гарькуша, статья 151 Гражданского кодекса РФ содержит указание на то, что подлежит возмещению моральный вред, причиненный гражданину нарушением его личных неимущественных прав либо посягательством на некие личные нематериальные блага. Однако далее в норме указано, что денежная компенсация может назначаться "также в других случаях, предусмотренных законом", но при этом указание не конкретизировано и суды его игнорируют.

Тем самым игнорируя и статью 52 Конституции РФ: "Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба", что, в свою очередь, приводит к нарушению гарантированного Конституцией РФ права граждан на судебную защиту (статья 46).

В ходе публичных слушаний по жалобе на противоречие статьи 151 ГК РФ Основному Закону страны, представители органов власти попросили КС дать оспариваемой норме исчерпывающее конституционно-правовое толкование.

Суд обязан исследовать факты причинения физических или нравственных страданий потерпевшему

Суд постановил, что сама по себе статья 151 ГК РФ не содержит оснований для отказа в компенсации морального вреда потерпевшим от имущественных преступлений, то есть не противоречит Конституции РФ.

Однако в системе правоприменения она позволяет судам принимать решение об отказе "в силу одного лишь факта квалификации деяния как посягающего на имущественные права потерпевшего, без установления на основе исследования фактических обстоятельств дела того, причинены ли потерпевшему физические или нравственные страдания".

А такой подход, по мнению Конституционного суда, "приводит к несоразмерному ограничению права потерпевшего на компенсацию ущерба, причиненного преступлением, к нарушению конституционных гарантий охраны достоинства личности и судебной защиты прав и свобод".

Судебные решения по делу Сергея Шиловского подлежат пересмотру.