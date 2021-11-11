Новости

В США суд приговорил россиянина к 10 годам тюрьмы за мошенничество 07:37
Додон назвал два способа погашения долга Молдавии за газ 07:20
Минпромторг предложил повысить экспортную пошлину на лом из-за роста цен 07:18
Илон Маск продал акции Tesla на сумму более 1,1 миллиарда долларов 06:42
На юге России похолодает до -3 градусов 06:15
В Ростове пройдет XVI международный конкурс "Мир джаза" 06:07
Стоматолог рассказал о влиянии стресса на здоровье зубов 05:54
Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту отправился к МКС 05:25
В Магадане водитель высадил ребенка из маршрутки на мороз 05:16
В России разрабатывают подавляющее размножение коронавируса лекарство 04:22
В Подмосковье улучшилась ситуация с койками для больных COVID-19 03:53
Врач назвал способ борьбы с коронавирусом в общественном транспорте 03:33
В Гидрометцентре предупредили о скором приближении зимы 02:46
Из-за коронавируса произошли сбои в плановой вакцинации от кори 02:10
Потребительские цены в США выросли до рекордных за 30 лет значений 01:40
Вильфанд предупредил о похолодании до -7 градусов в Москве 01:15
Полиция задержала двух жителей Варшавы за перевозку мигрантов-нелегалов 01:02
Орбиту МКС подняли, чтобы уклониться от космического мусора 00:20
ЛНР: Киев выразил желание покупать уголь из Донбасса 10.11.2021
Тунберг призвала ООН объявить климатический кризис ЧС высшего уровня 10.11.2021
При обстреле боевиков ранен военнослужащий армии Сирии 10.11.2021
На Украине рекордно подорожало сало 10.11.2021
В Москве госпитализирован актер из "Дозоров" Игорь Савочкин 10.11.2021
ВОЗ назвала ковид причиной будущих вспышек кори 10.11.2021
В Карабахе открыли памятник миротворцу 10.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
11.11.2021 07:11
Рубрика: Экономика

Трамвай - желание

Для сохранения окружающей среды нужны и новые высокоскоростные поезда, и традиционный электротранспорт
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Спецвыпуск № 256(8607)
Трамваи и троллейбусы могут снова оказаться востребованными с учетом целей устойчивого развития, неотделимых от экологии.
"Конка-конка, догони цыпленка", - шутили в начале прошлого столетия. Скорость конки была около 8 км/ч. Фото: РИА Новости "Конка-конка, догони цыпленка", - шутили в начале прошлого столетия. Скорость конки была около 8 км/ч. Фото: РИА Новости
"Конка-конка, догони цыпленка", - шутили в начале прошлого столетия. Скорость конки была около 8 км/ч. Фото: РИА Новости

Перспективы развития отрасли будут прописаны в Транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Новый вариант стратегии уже рассматривали в октябре 2021 года на заседании президиума Госсовета. В числе основных изменений министр транспорта Виталий Савельев назвал концепцию устойчивого развития, включающую инициативы по экологии, безопасности и развитию человеческого капитала.

Минтранс готовит план реализации Транспортной стратегии

Очевидным возможным направлением представляется использование экологичного топлива. Современные тренды также связаны с оптимизацией транспортного обслуживания населения и организацией грузоперевозок, которая позволит снижать перепробеги и выбросы загрязняющих веществ, рассказала "РГ" завотделом комплексного развития транспорта НИИ автотранспорта Татьяна Михеева.

"Например, в большинстве российских городов множество пассажирских маршрутов дублируют друг друга, используются устаревшие транспортные средства с большим объемом выбросов, а экологически чистый транспорт - трамваи, троллейбусы - прекращает свою деятельность", - говорит эксперт. Возможно, стратегический вектор в сторону оптимизации и экологизации позволит исправить эту ситуацию.

Также требуется оптимизация транспортных путей, чтобы вывести часть транспорта из мегаполисов.

Некоторые современные подходы на транспорте, которые теперь отнесены к устойчивому развитию, в России уже реализуются. Государство поддерживает переход на экологичное топливо. И городские автобусы на газомоторном топливе приобретаются на условиях льготного лизинга.

Нынешние технологии - скоростные поезда со скоростью 250 км/час. Сапсан на вокзале Санкт-Петербурга. Фото: Сергей Михеев

Что касается электромобилей, то в России они пока в основном представлены в городском пассажирском транспорте. Троллейбусы закупаются для регионов в рамках федерального проекта "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях". Их выпускает отечественная промышленность. Легковые и грузовые электромобили только разрабатываются. Создание собственного производства электромобилей предусматривает утвержденная в августе этого года концепция развития электротранспорта в России. Для стимулирования собственного производства планируют с 1 января 2022 года отменить беспошлинный ввоз электрокаров в Россию.

Фото: Пресс-служба Kia.
Россияне покупают все больше электрокаров. Что помешает сегменту расти дальше

Между тем распространению электромобилей в России препятствует их высокая стоимость, а также недоверие потребителей, сообщил "РГ" завкафедрой дизайна средств транспорта Московской государственной художественно-промышленной академии Никита Розанов.

Для оптимизации транспортных потоков в городах внедряются интеллектуальные системы. Они способны регулировать освещение, переключать светофоры, фиксировать нарушения и ДТП.

Предполагается, что такие системы помогут повысить уровень безопасности, частично убрать заторы.

Экономика Транспорт Общественный транспорт

Главное сегодня

Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами
В России разрабатывают подавляющее размножение коронавируса лекарство
В Подмосковье улучшилась ситуация с койками для больных COVID-19
Орбиту МКС подняли, чтобы уклониться от космического мусора
Вильфанд предупредил о похолодании до -7 градусов в Москве
Самозанятые получили возможность торговать на крупных маркетплейсах
Есть ли смысл платить за электроэнергию по разным тарифам днем и ночью