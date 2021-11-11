Трамваи и троллейбусы могут снова оказаться востребованными с учетом целей устойчивого развития, неотделимых от экологии.

"Конка-конка, догони цыпленка", - шутили в начале прошлого столетия. Скорость конки была около 8 км/ч. Фото: РИА Новости

Перспективы развития отрасли будут прописаны в Транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Новый вариант стратегии уже рассматривали в октябре 2021 года на заседании президиума Госсовета. В числе основных изменений министр транспорта Виталий Савельев назвал концепцию устойчивого развития, включающую инициативы по экологии, безопасности и развитию человеческого капитала.

Очевидным возможным направлением представляется использование экологичного топлива. Современные тренды также связаны с оптимизацией транспортного обслуживания населения и организацией грузоперевозок, которая позволит снижать перепробеги и выбросы загрязняющих веществ, рассказала "РГ" завотделом комплексного развития транспорта НИИ автотранспорта Татьяна Михеева.

"Например, в большинстве российских городов множество пассажирских маршрутов дублируют друг друга, используются устаревшие транспортные средства с большим объемом выбросов, а экологически чистый транспорт - трамваи, троллейбусы - прекращает свою деятельность", - говорит эксперт. Возможно, стратегический вектор в сторону оптимизации и экологизации позволит исправить эту ситуацию.

Также требуется оптимизация транспортных путей, чтобы вывести часть транспорта из мегаполисов.

Некоторые современные подходы на транспорте, которые теперь отнесены к устойчивому развитию, в России уже реализуются. Государство поддерживает переход на экологичное топливо. И городские автобусы на газомоторном топливе приобретаются на условиях льготного лизинга.

Нынешние технологии - скоростные поезда со скоростью 250 км/час. Сапсан на вокзале Санкт-Петербурга. Фото: Сергей Михеев

Что касается электромобилей, то в России они пока в основном представлены в городском пассажирском транспорте. Троллейбусы закупаются для регионов в рамках федерального проекта "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях". Их выпускает отечественная промышленность. Легковые и грузовые электромобили только разрабатываются. Создание собственного производства электромобилей предусматривает утвержденная в августе этого года концепция развития электротранспорта в России. Для стимулирования собственного производства планируют с 1 января 2022 года отменить беспошлинный ввоз электрокаров в Россию.

Между тем распространению электромобилей в России препятствует их высокая стоимость, а также недоверие потребителей, сообщил "РГ" завкафедрой дизайна средств транспорта Московской государственной художественно-промышленной академии Никита Розанов.

Для оптимизации транспортных потоков в городах внедряются интеллектуальные системы. Они способны регулировать освещение, переключать светофоры, фиксировать нарушения и ДТП.

Предполагается, что такие системы помогут повысить уровень безопасности, частично убрать заторы.