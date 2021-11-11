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11.11.2021 03:53
Рубрика: Общество

Трансплантологи России отметили 90-летие со дня рождения Валерия Шумакова

Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8607)
Наверное, более значимо следовало бы отметить эту дату - 90-летие одного из главных основоположников современной трансплантологии академика Валерия Ивановича Шумакова. Это он в далеком ныне 1987 году провел в нашей стране первую удачную пересадку сердца. Это он свою жизнь посвятил становлению трансплантологии. Пандемия, замучившая всех нас, тому виной.

Однако в Центре трансплантологии и искусственных органов, который носит имя Валерия Ивановича, состоялась специальная научная конференция, посвященная этому событию. Обсуждались самые актуальные вопросы пересадки органов, прежде всего проблемы донорства органов, жизни после пересадок. Дань времени: участники форума в масках, а выступающие говорили, насколько опасен ковид для тех, кому пересажен орган, для тех, кто стал донором, о том, надо или не надо им вакцинироваться.

Фото: Михаил Синицын
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В конференции по видеосвязи участвовали представители этой важнейшей области здравоохранения не только Москвы, но и всей страны. А перед ее началом участники собрались у входа в центр и возложили цветы к памятнику великого российского врача. По традиции, конференцию вел один из продолжателей дела Шумакова - директор центра трансплантологии и искусственных органов академик Сергей Готье.

Не обошлось без воспоминаний. В частности о том, что Валерий Иванович создал лабораторию, где специалисты из абсолютно разных научных дисциплин занимаются моделированием искусственных органов. Ведь не исключено, что за ними будущее трансплантологии. А Сергей Владимирович Готье добавил: "Пока создаются технологии будущего, только в стенах Центра имени Шумакова каждый год проводят более тысячи сложнейших операций по пересадке печени, почек, сердца для пациентов всех российских регионов".

Считается: человек жив, пока живет дело, которому он посвятил жизнь. Валерий Шумаков с нами навсегда.

Общество Здоровье Интервью Ирины Краснопольской

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