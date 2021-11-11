Ученые изучили продукт, вызывающий риск развития метастазов рака

Высокие концентрации жирных кислот в пальмовом масле могут спровоцировать развитие рака. Об этом говорится в исследовании биологов из Института науки и технологий в Барселоне, сообщает The Guardian.

Учены провели эксперимент. Они нанесли жирные кислоты пальмового масла на раковые клетки человека, а потом пересадили их мышам.

Оказалось, что данная кислота, которая содержится во многих растительных жирах, повлияла на развитие метастазов рака ротовой полости и кожи у мышей. Но, по заявлению ученых, вещество не спровоцировало появление самой опухоли.

Другие жирные кислоты (олеиновая и линолевая) не показали такого эффекта.

Эти открытия лягут в основу разработки новых методов лечения рака.