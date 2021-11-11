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11.11.2021 23:15
Рубрика: В мире

Украина перебросит к белорусской границе военных и полицию

Киев направит на границу с Беларусью дополнительные подразделения военных и полиции, заявил глава МВД Украины Денис Монастырский. Речь идет о 8,5 тысячи человек.

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"Мы усиливаем пограничные подразделения силами Национальной полиции и Национальной гвардии, - цитирует ТАСС слова украинского министра. - Дополнительно будет привлечено около 8,5 тыс. военнослужащих и полицейских".

Кроме того, на границе будет также работать авиация МВД - 15 вертолетов.

Монастырский подчеркнул, что это защитит страну от проникновения нелегальных мигрантов.

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