Украина перебросит к белорусской границе военных и полицию

Киев направит на границу с Беларусью дополнительные подразделения военных и полиции, заявил глава МВД Украины Денис Монастырский. Речь идет о 8,5 тысячи человек.

"Мы усиливаем пограничные подразделения силами Национальной полиции и Национальной гвардии, - цитирует ТАСС слова украинского министра. - Дополнительно будет привлечено около 8,5 тыс. военнослужащих и полицейских".

Кроме того, на границе будет также работать авиация МВД - 15 вертолетов.

Монастырский подчеркнул, что это защитит страну от проникновения нелегальных мигрантов.