Умер создатель театра Геннадия Чихачева

Ковид унес еще одного талантливейшего человека - актера, режиссера, организатора, романтика, творца, создателя театра в условиях, в каких ни один театр работать не может, - Геннадия Чихачева. И это действительно невосполнимая потеря: заменить отца-основателя огромного театрального коллектива невозможно. Театр Геннадия Чихачева - "Чихачевка", как его любовно называют его друзья и ценители - осиротел.

Геннадий Чихачев - истинный рыцарь музыкального жанра. Пришелец из какого-то другого измерения, где живут сплошь донкихоты и влюбленные гусары с их незыблемым кодексом чести, с их представлениями о добре и зле, их неистребимым юмором и убежденностью в том, что добро побеждает всегда. Он и театр свой построил буквально из ничего, исключительно на энтузиазме и вере в торжество доброго дела. В отдаленном районе Москвы, где отродясь театров не было. В помещении бывшего кинотеатра, причем денег на реставрацию большого зала очень долго не находилось, и театр много лет играл в тесном фойе. Играл не камерные спектакли, а музыкальные - с большим симфоническим оркестром, солистами и хором. Иной раз на сцене было больше людей, чем поместилось в импровизированном партере.

Творческая закваска была в нем основополагающей: он не мог повторять зады других театров, ставить хорошо проверенные и заведомо кассовые оперетты и мюзиклы. Все, что он ставил - был чистый эксклюзив. Для крошечного окраинного театра писали лучшие драматурги и композиторы столицы. Здесь состоялись мировые премьеры десятков оригинальных спектаклей для детей и для взрослых. За три с лишним десятка лет из полусамодеятельного коллектива выросла высокопрофессиональная труппа, театр обогатился звездами, приглашенными из лучших региональных трупп.

А совсем недавно и мечта Геннадия Чихачева о настоящем театральном зале стала реальностью - город помог наконец отреставрировать главный зал бывшего кинотеатра, и на большой сцене театр начал фактически новую жизнь. Теперь здесь идут яркие постановочные мюзиклы, специально написанные на сюжеты "Трех мушкетеров", "Человека-амфибии", "Бесприданницы", "Недоросля", "Женитьбы Бальзаминова"… Только что успешно прошла премьера "Гусарской баллады" Геннадия Гладкова в постановке бессменного Геннадия Чихачева. Рядом с театром открылась новая станция метро - "Чихачевка" из театра районного масштаба на глазах становится еще одним музыкальным театром для всей Москвы.

На последнем фестивале "Дубль дв@" огромным успехом у наших зрителей пользовались обаятельные "Три мушкетера", азартно рассекающие сцену на скутерах, и невозможно забыть, с каким волнением Геннадий Чихачев отдавал свое детище на суд непривычно большой аудитории. И зрительское жюри увенчало эту его работу своим дипломом. Мы надеялись, что наше сотрудничество с талантливым режиссером будет долгим и успешным. Ковид внес свои горькие поправки.

Неожиданный уход Геннадия Александровича - огромное горе для театра и его зрителей. "РГ" выражает талантливому коллективу, родным, близким и многочисленным друзьям мастера свои соболезнования. Мы верим, что театр продолжит его дело, и веселый гусар - любимая роль Чихачева и эмблема его театра - по-прежнему будет освещать вечернее небо над зданием. И каждый вечер зрители будут заполнять построенный им зал, чтобы аплодировать его остроумным постановкам, его актерам, его излучающему радость театру.

Пусть память будет долгой, прочной, неунывающей и действенной.

P.S.

Вернемся в те счастливые и волнующие дни, когда готовился к своим премьерам 12-й фестиваль "Дубль дв@", и Геннадий Чихачев с радостью и волнением принял наше предложение показать его "Трех мушкетеров" в конкурсе. Он специально для фестиваля организовал видеосъемки спектакля и записал вот это приветствие будущим зрителям - сущее объяснение в любви жанру и театру, которому он посвятил жизнь.

Сегодня это интервью смотрится как очень оптимистичное, но - прощание.