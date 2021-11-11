Ургант и Светлаков сыграют в восьмых "Елках"

Кинокомпания Тимура Бекмамбетова Bazelevs обнародовала актерский состав и первые кадры и фотографии со съемок из новогоднего фильма "Елки 8". Очередная часть новогодней саги выйдет 30 декабря. Ее впервые одновременно покажут на больших и малых экранах. И в традиционном прокате, и в онлайн-кинотеатре IVI. Герои Боря и Женя в исполнении Ивана Урганта и Сергея Светлакова вновь встретятся под Новый год. Подробности сюжета авторы пока не раскрывают, но обещают более дерзкий юмор и актуальный контекст.

Новая часть "Елок" состоит из нескольких новелл, которые были сняты в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и других российских городах. За постановку фильма отвечают молодые кинематографисты: Василий Зоркий, Александра Лупашко, Варя Маценова, Яков Юровицкий. Руководит командой актер, режиссер и продюсер Антон Богданов ("Елки", "Майор Гром: Чумной доктор", "Реальные пацаны"). В фильме, помимо Урганта и Светлакова, заняты: Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик, Александр Робак, Никита Ефремов, Елена Валюшкина, Никита Тарасов, Виктория Агалакова, Стас Старовойтов, Софья Присс, Олег Гаас, Татьяна Орлова и другие.

Прямая речь

Сергей Светлаков, актер:

"События, которые развернутся в этом фильме, не могли бы происходить ни в первой, ни во второй, ни даже в последней части. Время изменилось - поэтому сюжет и шутки будут под стать этим переменам. Юмор в новых "Елках" станет более дерзким, но это по-прежнему кино, которое создаст праздничное настроение под Новый год для всей семьи".

Иван Ургант, актер:

"Если кто-то и будет страдать в новых "Елках", так это мой герой Борис, который вечно угрюм и недоволен перед Новым годом. У героя Светлакова все, конечно, будет хорошо. В нашей стране вообще есть тяга к вечным ценностям - вроде Ленина в Мавзолее. "Елки" один раз уже закончились - и посмотрите, что случилось: пандемия, коронавирус. Поэтому продолжение проекта просто обязано было случиться".

Справка "РГ"

"Елки" - популярная кинофраншиза. Проект насчитывает семь частей: первый фильм вышел в 2010 году, последний - в 2018 году. В прокате "Елки" собрали свыше 6 млрд рублей.