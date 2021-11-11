В Apple ввели возможность "наследовать" данные умерших пользователей

Apple заявила о запуске функции Digital Legacy ("Цифровое наследство"). Она позволит наследникам умершего пользователя получить доступ к его личным данным, включая те, что хранятся на iCloud.

Как уточняет The Verge, сейчас эта функция доступна ограниченному количеству пользователей в бета-версии iOS 15.2.

Ранее в случае смерти пользователя его родные и близкие, если они не знали пароль от смартфона, не могли получать данные, даже предъявив свидетельство о смерти. Таким образом в Apple соблюдали принцип защиты конфиденциальности.

С функцией Digital Legacy этот вопрос решаем: пользователь может назначить до пяти наследников, которые смогут открыть его фото, документы и данные о покупках. Для того, чтобы получить "цифровое наследство", понадобится ключ доступа и свидетельство о смерти. Но теперь эта процедура максимально упрощена.

Схожие возможности есть в Google и Facebook.