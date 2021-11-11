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11.11.2021 22:58
Рубрика: В мире

В Австрии расходы на хоум-офис выведут из-под налогов

Текст: Марина Алешина
Российская газета - Федеральный выпуск № 257(8608)
Правительство Австрии объявило детали налоговой реформы. Изменения, которые вступят в силу с 2022 года, должны обрадовать предпринимателей, работающих из дома.
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Отныне расходы на содержание хоум-офиса выведут из налогооблагаемой базы, сообщает газета Wiener Zeitung. Во времена пандемии, когда многие граждане засели по домам, эта льгота будет особенно востребована. Австрийские бизнесмены и раньше могли оформить расходы на аренду, воду или свет в качестве операционных. Но для этого им нужно было доказать, что они работают из собственных кабинетов, которые используют исключительно в служебных целях.

Однако это больше не соответствует современным реалиям, когда человек может вести дела то из спальни, то из кухни, а то из детской - благо, с интернетом сейчас проблем нет. С тех пор как человечество привыкло к удаленке, границы между рабочим и личным стираются. Австрийские политики решили это учесть, утвердив "годовой бонус" в размере 1200 евро. На него могут претендовать индивидуальные и малые предприниматели и самозанятые, "не получающие дополнительный доход от трудовой активности, для которой у них есть еще одно помещение". Либо если этот сторонний доход не превышает 11 тысяч евро.

В мире Европа Австрия

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