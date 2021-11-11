В Дании и Норвегии резко выросло число заболевших коронавирусом

В Дании и Норвегии резко выросло количество заболевших коронавирусом. Власти стран стали обсуждать возвращение ограничений, которые были отменены после того, как более 80 процентов жителей сделали себе прививки от COVID-19.

Как сообщают скандинавские СМИ, 9 ноября в Норвегии выявили более двух тысяч инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Это рекордное количество за весь период пандемии.

В Дании зарегистрировано свыше трех тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки, что является самым высоким показателем с декабря 2020 года. В королевстве срочно возвращают ковид-паспорта и обсуждают новые ограничения.