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11.11.2021 09:12
Рубрика: В мире

В Германии впервые выявили 50 тысяч заболевших ковидом за сутки

Текст: Екатерина Забродина
В Германии резко выросло число заболевших коронавирусом, превысив 50 тысяч человек за последние сутки - впервые с начала пандемии. Об этом сообщает Spiegel online со ссылкой на Институт Роберта Коха. Семидневная заболеваемость тоже повышается до максимума четвертый день подряд. По данным на 3:40 утра четверга, 11 ноября, в стране выявили 50 196 новых заболевших.
Фото: EPA-EFE/FILIP SINGER Фото: EPA-EFE/FILIP SINGER
Фото: EPA-EFE/FILIP SINGER

Накануне было зарегистрировано 39 676 случаев заражения "короной", а ровно неделю назад - 33 949 случаев. При этом за последние 24 часа умерли 235 пациентов. Общенациональная семидневная заболеваемость также вновь достигла пика - этот коэффициент в расчете на 100 тысяч жителей составил 249,1. Для сравнения: неделю назад он составлял 154,5, а в предыдущем месяце - 66,5. При этом число попавших в больницы пациентов с коронавирусом на 100 тысяч жителей в течение семи дней (коэффициент госпитализаций, который считается самым важным показателем для возможного ужесточения ограничений в отдельных регионах) накануне в среду составило 4,61 (во вторник - 4,31). Но нужно учитывать, что иногда данные о госпитализациях поступают с опозданием. На прошлое Рождество максимум составил 15.5.

Фото: РИА Новости
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Тем временем в четверг бундестаг впервые обсудит меры по борьбе с "короной", которые предложили участники возможной коалиции "Светофор" (социал-демократы, "зеленые" и либералы), продолжающие переговоры. Как ожидается, в парламенте выступит вероятный будущий канцлер, а пока и.о. вице-канцлера и министра финансов Олаф Шольц. Он и его коллеги ставят амбициозные планы - отменить режим "эпидемической ситуации национального масштаба" к 25 ноября. Ему на смену должны прийти более щадящие ограничения общественной жизни на усмотрение земель.

В 44-страничном проекте прописаны требования к социальной дистанции и маскам, гигиенические регламенты для школ или университетов, возможные правила работы ресторанов. Среди новшеств - предложение ввести ежедневное обязательное тестирование на рабочих местах для тех, кто не прививался и не болел.

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