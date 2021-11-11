Возможности искусственного интеллекта расширяются. Сейчас он может создавать картины, писать стихи и песни.

Виртуальная певица (на заднем плане), разработанная платформой AI Xiaoice, общается с людьми на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае 8 июля 2021 года. Фото: Чэнь Юйюй / Для China Daily

Продукт Сяоайс (Xiaoice) - виртуальный собеседник с широким использованием систем искусственного интеллекта - был разработан в китайском отделении фирмы Microsoft в 2014 году на основе системы эмоционального реагирования. Одноименная компания Сяоайс (Xiaoice), пионер в области искусственного интеллекта в Китае, была отделена от американского технологического гиганта Microsoft и более года назад стала отдельной организацией, базирующейся в Пекине. Недавно было объявлено, что платформа искусственного интеллекта Сяоайс (Xiaoice) теперь может создавать традиционные китайские картины, которые нельзя назвать просто копиями человеческих работ.

Ху Сяогуан, коммерческий директор компании, говорит, что способность создавать картины стала прорывом для Ся Юйбин (Xia Yubing) - робота с искусственным интеллектом, разработанного на основе платформы Сяоайс.

Ся начала создавать картины маслом несколько лет назад. В 2019 году в Пекине прошла художественная выставка, на которой были представлены работы Ся в стиле Рембрандта и японского жанра укиё-э. Но создание традиционных китайских картин считается прорывом, отметил Ху Сяогуан. Как рассказали в компании, картины Ся создавала, вдохновляясь текстами. Человек печатает, а Ся рисует. "Мы уделяем больше внимания возможностям создания искусственным интеллектом работ по высоким стандартам. После обширных исследований и разработок мы достигли этого, - сказал Ху. - Отныне робот будет сосредоточен на совершенствовании своих навыков рисования традиционной китайской живописи".

Платформа Сяоайс начинала с чат-ботов в 2014 году, затем искусственный интеллект писал стихи. Кроме того, были написаны и выпущены десятки песен. Продукты ИИ от Сяоайс также встроены в смартфоны, интеллектуальные колонки и другую электронику, производимую многими компаниями, включая Huawei Technologies Co, Xiaomi Corp, Oppo и Vivo.

Продукты ИИ от Сяоайс также встроены в смартфоны, интеллектуальные колонки и другую электронику

Сейчас продуктами компании Сяоайс (Xiaoice) пользуются более 160 миллионов человек в месяц. Компания также продолжает экспериментировать с возможностью эмоционального интеллекта для ИИ, чтобы составлять компанию людям и наполнять творческими возможностями машины. Однако с ростом числа новаторских работ, созданных с помощью ИИ, технологические компании и арт-критики все больше задаются вопросом, можно ли называть эти произведения искусством.

Цю Чжицзе, художник и профессор Центральной академии изящных искусств Китая, считает, что ответ - в качестве исполнения и оригинальности произведения, созданного машиной. "Когда невозможно отличить картины, созданные искусственным интеллектом, от картин, созданных людьми, мы можем считать работу искусственного интеллекта оригинальной", - сказал Цю.

Компания продолжает экспериментировать с возможностью эмоционального интеллекта для ИИ, чтобы составлять компанию людям и наполнять творческими возможностями машины

Похоже, Ся прошла это испытание. В 2019 году ее произведения были представлены на выставке работ аспирантов в Центральной академии изящных искусств Китая. Видя их в одном ряду с работами людей, никто не догадывался, какие созданы искусственным интеллектом, а какие человеком.

Сейчас в компании Сяоайс изучают возможности искусственного интеллекта в области дизайна. Уже готовятся ткани для международных производителей моды и одежды - искусственный интеллект создает узоры, вдохновляясь заданными темами, цветами и словами. Последние работы были созданы в сотрудничестве с Китайским текстильным информационным центром и Китайским текстильным центром развития.

"Приятно осознавать, что ИИ может разрабатывать безупречный дизайн для производства тканей или коллекций готовой одежды", - сказал президент компании CTDC Ли Биньхун. "В индустрии моды, где тенденции меняются очень быстро, искусственный интеллект поможет нам опережать конкурентов и создавать креативные коллекции в рекордно короткие сроки", - говорит Ли.