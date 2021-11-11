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Рубрика: Экономика

Картины, шифры, знаки

Искусственный интеллект создает уникальные произведения искусства
Текст: Ма Сы
Российская газета - Спецвыпуск № 257(8608)
Возможности искусственного интеллекта расширяются. Сейчас он может создавать картины, писать стихи и песни.
Виртуальная певица (на заднем плане), разработанная платформой AI Xiaoice, общается с людьми на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае 8 июля 2021 года. Фото: Чэнь Юйюй / Для China Daily Виртуальная певица (на заднем плане), разработанная платформой AI Xiaoice, общается с людьми на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае 8 июля 2021 года. Фото: Чэнь Юйюй / Для China Daily
Виртуальная певица (на заднем плане), разработанная платформой AI Xiaoice, общается с людьми на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае 8 июля 2021 года. Фото: Чэнь Юйюй / Для China Daily

Продукт Сяоайс (Xiaoice) - виртуальный собеседник с широким использованием систем искусственного интеллекта - был разработан в китайском отделении фирмы Microsoft в 2014 году на основе системы эмоционального реагирования. Одноименная компания Сяоайс (Xiaoice), пионер в области искусственного интеллекта в Китае, была отделена от американского технологического гиганта Microsoft и более года назад стала отдельной организацией, базирующейся в Пекине. Недавно было объявлено, что платформа искусственного интеллекта Сяоайс (Xiaoice) теперь может создавать традиционные китайские картины, которые нельзя назвать просто копиями человеческих работ.

Фото: Gettyimages
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Ху Сяогуан, коммерческий директор компании, говорит, что способность создавать картины стала прорывом для Ся Юйбин (Xia Yubing) - робота с искусственным интеллектом, разработанного на основе платформы Сяоайс.

Ся начала создавать картины маслом несколько лет назад. В 2019 году в Пекине прошла художественная выставка, на которой были представлены работы Ся в стиле Рембрандта и японского жанра укиё-э. Но создание традиционных китайских картин считается прорывом, отметил Ху Сяогуан. Как рассказали в компании, картины Ся создавала, вдохновляясь текстами. Человек печатает, а Ся рисует. "Мы уделяем больше внимания возможностям создания искусственным интеллектом работ по высоким стандартам. После обширных исследований и разработок мы достигли этого, - сказал Ху. - Отныне робот будет сосредоточен на совершенствовании своих навыков рисования традиционной китайской живописи".

Платформа Сяоайс начинала с чат-ботов в 2014 году, затем искусственный интеллект писал стихи. Кроме того, были написаны и выпущены десятки песен. Продукты ИИ от Сяоайс также встроены в смартфоны, интеллектуальные колонки и другую электронику, производимую многими компаниями, включая Huawei Technologies Co, Xiaomi Corp, Oppo и Vivo.

Продукты ИИ от Сяоайс также встроены в смартфоны, интеллектуальные колонки и другую электронику

Сейчас продуктами компании Сяоайс (Xiaoice) пользуются более 160 миллионов человек в месяц. Компания также продолжает экспериментировать с возможностью эмоционального интеллекта для ИИ, чтобы составлять компанию людям и наполнять творческими возможностями машины. Однако с ростом числа новаторских работ, созданных с помощью ИИ, технологические компании и арт-критики все больше задаются вопросом, можно ли называть эти произведения искусством.

Цю Чжицзе, художник и профессор Центральной академии изящных искусств Китая, считает, что ответ - в качестве исполнения и оригинальности произведения, созданного машиной. "Когда невозможно отличить картины, созданные искусственным интеллектом, от картин, созданных людьми, мы можем считать работу искусственного интеллекта оригинальной", - сказал Цю.

Компания продолжает экспериментировать с возможностью эмоционального интеллекта для ИИ, чтобы составлять компанию людям и наполнять творческими возможностями машины

Похоже, Ся прошла это испытание. В 2019 году ее произведения были представлены на выставке работ аспирантов в Центральной академии изящных искусств Китая. Видя их в одном ряду с работами людей, никто не догадывался, какие созданы искусственным интеллектом, а какие человеком.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Сейчас в компании Сяоайс изучают возможности искусственного интеллекта в области дизайна. Уже готовятся ткани для международных производителей моды и одежды - искусственный интеллект создает узоры, вдохновляясь заданными темами, цветами и словами. Последние работы были созданы в сотрудничестве с Китайским текстильным информационным центром и Китайским текстильным центром развития.

"Приятно осознавать, что ИИ может разрабатывать безупречный дизайн для производства тканей или коллекций готовой одежды", - сказал президент компании CTDC Ли Биньхун. "В индустрии моды, где тенденции меняются очень быстро, искусственный интеллект поможет нам опережать конкурентов и создавать креативные коллекции в рекордно короткие сроки", - говорит Ли.

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