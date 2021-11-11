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11.11.2021 13:03
Рубрика: В мире

В Китае назвали доступное образование важным шагом в борьбе с бедностью

Доступное образование - важный шаг в борьбе с бедностью. Об этом в эксклюзивном интервью журналу "Курьер ЮНЕСКО" заявила спецпосланник ЮНЕСКО по содействию образованию девочек и женщин, супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань. Она отметила, что Китаю удалось добиться цели по ликвидации абсолютной бедности благодаря непрерывным усилиям, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Все страны должны уделять больше внимания образованию девочек и женщин, считает Пэн Лиюань. Фото: Медиакорпорация Китая Все страны должны уделять больше внимания образованию девочек и женщин, считает Пэн Лиюань. Фото: Медиакорпорация Китая
Все страны должны уделять больше внимания образованию девочек и женщин, считает Пэн Лиюань. Фото: Медиакорпорация Китая

"Мы должны быть более решительными, чтобы способствовать образованию девочек и женщин. Мы должны прилагать усилия для того, чтобы больше женщин смогли получить хорошее образование", - подчеркнула Пэн Лиюань.

Фото: gettyimages
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Спецпосланник ЮНЕСКО отметила важность инициативы ЮНЕСКО "Перспективы образования". Она подчеркнула, что именно образование может помочь людям повысить их способность жить в гармонии с природой и в гармонии с людьми из разных стран, разных культур, а также способность учиться, внедрять инновации и использовать новые технологии.

По мнению Пэн Лиюань, женщины являются важной силой для содействия развитию человеческой цивилизации и для раскрытия потенциала ее развития. Она призвала правительства всех стран мира и международные и неправительственные организации предпринять активные действия, нацеленные на развитие образования женщин и девочек.

Пэн Лиюань также напомнила, что в 2015 году Китай и ЮНЕСКО учредили премию за достижения в области образования девочек и женщин и она сыграла положительную роль. Супруга председателя КНР добавила, что Китай продолжит сотрудничать с ЮНЕСКО в этом направлении.

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