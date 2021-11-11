В Китае назвали доступное образование важным шагом в борьбе с бедностью

"Мы должны быть более решительными, чтобы способствовать образованию девочек и женщин. Мы должны прилагать усилия для того, чтобы больше женщин смогли получить хорошее образование", - подчеркнула Пэн Лиюань.

Спецпосланник ЮНЕСКО отметила важность инициативы ЮНЕСКО "Перспективы образования". Она подчеркнула, что именно образование может помочь людям повысить их способность жить в гармонии с природой и в гармонии с людьми из разных стран, разных культур, а также способность учиться, внедрять инновации и использовать новые технологии.

По мнению Пэн Лиюань, женщины являются важной силой для содействия развитию человеческой цивилизации и для раскрытия потенциала ее развития. Она призвала правительства всех стран мира и международные и неправительственные организации предпринять активные действия, нацеленные на развитие образования женщин и девочек.

Пэн Лиюань также напомнила, что в 2015 году Китай и ЮНЕСКО учредили премию за достижения в области образования девочек и женщин и она сыграла положительную роль. Супруга председателя КНР добавила, что Китай продолжит сотрудничать с ЮНЕСКО в этом направлении.