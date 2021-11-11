В последние месяцы Сунь Вэйбан, директор Куньминского ботанического сада в юго-западной провинции Юньнань, был занят рассмотрением проекта реконструкции сада, включая изменение дизайна вывесок и обновление информации о наиболее ценных растениях.

Ведь Куньминский ботанический сад, где с 11 по 15 октября проходила 15-я Конференция сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии и где произрастает более 88 440 видов растений, становится излюбленным местом посещения у туристов.

"Мы надеемся привлечь посетителей, которые глубоко интересуются флорой Китая, - сказал Сунь Вэйбан. - В частности, зона, в которой представлены китайские виды растений с очень малой популяцией, демонстрирует, как сильно в стране охраняется биоразнообразие".

Около 20 процентов растений в мире сейчас находится под угрозой исчезновения. Из них значительное число существует как популяции, состоящие всего из нескольких особей с ограниченными ареалами распространения. Их существование находится под угрозой из-за разрушения среды обитания. В Китае их описывают как виды растений с чрезвычайно малой популяцией.

"Эта концепция была разработана китайскими защитниками растений и впервые реализована в Юньнани в стремлении спасти виды, которым угрожает наибольшая опасность исчезновения", - говорит господин Сунь, возглавляющий районную программу по сохранению таких видов. "Все началось с мешка с семенами", - добавляет он.

Клен уезда Янби - пример успешного вмешательства человека в растительный мир

Эта история началась в 2008 году, когда Сунь получил посылку от фермера из уезда Янби Дали-Байского автономного округа на северо-западе провинции. Посылка состояла из записки и нескольких семян, присланных Чэнь Юшэном, исследователем из Института ботаники Китайской академии наук. В своей записке Чэнь просил Суня помочь спасти редкий вид клена - Acer yangbiense, находящийся под угрозой исчезновения, встречающийся в провинции Юньнань. В то время было известно о существовании всего пяти таких деревьев, растущих в уезде Янби.

Чтобы спасти вид от исчезновения, Сунь и его команда прорастили семена в ботаническом саду и посадили небольшое количество рассады клена в уезде Янби в попытке восстановить популяцию. В последующие годы команда провела всесторонние исследования и зарегистрировала 577 растений - это число на сегодня является наиболее точным количеством клена этого вида в дикой природе.

В 2016 году было собрано больше семян, и команда вырастила более 50 тысяч саженцев. "Чтобы спасти этот вид, мы сохранили около 50 деревьев клена в ботаническом саду и пересадили более 4000 особей в естественные или полуестественные места обитания в Дали-Байском автономном округе, тем самым защитив растение от исчезновения", - сказал Сунь.

Lirianthe fistulosa - находящийся под угрозой исчезновения вид магнолии в Юньнани. Фото: Предоставлено China Daily

Клен уезда Янби - пример успешного вмешательства человека в растительный мир. "Китай - одна из самых богатых биоразнообразием стран мира, и в Юньнани, в частности, проживает более половины диких животных страны", - говорит Ли Дэчжу, глава Банка зародышевой плазмы диких видов в Куньминском институте ботаники. Однако из-за их низкой численности и редких ареалов распространения некоторые виды находятся под угрозой исчезновения из-за таких факторов, как изменение климата, деятельность человека и стихийные бедствия, добавляет он. Рост популяции некоторых растений, таких, например, как Manglietiastrum sinicum - разновидность магнолии, известная как huagaimu в Китае и член семейства Magnoliaceae, уникального для Китая рода, - ограничивается их ограниченным репродуктивным циклом. В 2011 году Manglietiastrum sinicum был включен в Международную Красную книгу, поскольку в дикой природе было обнаружено менее 50 деревьев. Его можно было спасти от исчезновения только путем искусственного разведения, потому что он редко воспроизводится в дикой природе.

В 1983 году в Куньминском ботаническом саду были выращены саженцы из семян с целью сохранения вида. Спустя 30 лет в саду впервые зацвело дерево высотой 13 метров, что свидетельствует о том, что программа сохранения за пределами участка была успешной. "Сохранение внесенных в Красную книгу растений является нашей неотложной задачей", - считает Ли Дэчжу.

Будучи первой провинцией, которая инициировала действия по защите видов растений с чрезвычайно малочисленными популяциями, провинция Юньнань за последние 15 лет инвестировала 140 миллионов юаней (21,7 миллиона долларов) в охрану флоры. К концу 2019 года в провинции было реализовано более 120 проектов и создано 30 заповедников для 61 вида растений, сообщает Бюро лесного хозяйства и пастбищ провинции Юньнань.

"Виды, которые выжили на протяжении тысячелетий и когда-то были широко распространены в Северном полушарии, но выживают сегодня только в Китае, являются особой частью общего природного наследия человечества. В таких случаях внимание, которое программа уделяет этим видам, особенно важно, - считает Питер Крейн, биолог-эволюционист и палеонтолог из Йельской школы окружающей среды в США. - Программа подкрепляет роль Китая как глобального гаранта долгосрочного будущего видов растений, которые были здесь задолго до того, как люди стали доминировать на этой планете. Размышления об этих древних видах должны вызвать некоторую степень смирения и побудить нас более тщательно подумать о нашем воздействии на мир природы".