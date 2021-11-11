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11.11.2021 23:13
Рубрика: В мире

В Китае знаменитости будут нести ответственность за рекламируемые ими товары

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 257(8608)
Власти провинции Чжэцзян на востоке Китая начали необычный эксперимент, который потом может быть распространен на всю Поднебесную. Там выпустили уточнение к закону о рекламе, чтобы защитить потребителей от недостоверной информации. Теперь знаменитости, снимающиеся в рекламе, должны до того, как они станут продвигать тот или иной товар или услугу, испробовать их на себе.
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Если же объект рекламы окажется некачественным, то звезды будут нести ответственность наряду с производителем за обман потребителя. Также знаменитостям запретят рекламировать в провинции Чжэцзян лекарства, медицинские инструменты, а также здоровую пищу.

Как говорится в постановлении властей Чжэцзяна, которое цитирует китайское правительственное англоязычное издание Global Times, "звезды должны следить за продуктами или услугами, которые они представляют. Если появляются какие-то проблемы, звезды должны принять меры, например расторгнуть контракт или выступить с личным заявлением с опровержением. Если звездам угрожают скандалом, они должны провести переговоры с рекламной компанией о расторжении договора". На такой шаг власти пошли после нескольких скандалов в Китае, когда китайско-канадский певец Крис Ву рекламировал кухонную технику, а актриса Чжао Лиин - товары для здоровья. И тот и другой объект рекламы вызвал нарекания покупателей.

В августе комика Ли Даня оштрафовали на 134,3 тысячи долларов за рекламу женского белья, которая оскорбила женщин. Кроме того, Ли вменили в вину, что он рекламировал продукт, который сам не использовал. А еще в 2014 году житель Пекина подал в суд на бывшего игрока НБА Яо Мина. По словам истца, препарат, рекламируемый спортсменом, не соответствовал заявлениям, что он может улучшить память и зрение.

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