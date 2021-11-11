В Минпромторге назвали возможную скидку на электромобили по льготным автокредитам

В Министерстве промышленности и торговли хотят внести электромобили в программу льготного автокредитования. Об этом сообщил замдиректора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дмитрий Чернов.

"В программу льготного автокредитования будут включены электромобили. Скидка на такой электромобиль составит 25%, которые мы будем компенсировать. Соответственно, в льготном лизинге тоже появится соответствующая продукция. Это будет уже порядка 30% стоимости транспортного средства", - сказал Чернов на круглом столе по электротранспорту в Совфеде.

Кроме того, по его словам, ведомство собирается начать конкурсный отбор заявок производителей электротранспорта на заключение специального инвестиционного контракта в начале 2022 года.