В Москве с огромным успехом прошел концерт "Песняров"

В Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России прошел концерт Белорусского государственного ансамбля "Песняры", посвященный 80-летию со дня рождения создателя ансамбля, народного артиста СССР Владимира Мулявина.

В переполненном зале - представители Постоянного комитета Союзного государства, МИДа РФ, Белорусского экзархата, ОДКБ. На экране - репродукции белорусских пейзажей, от которых невозможно не влюбиться в Синеокую.

Владимир Мулявин родился в Свердловске, но поднял белорусскую песню на такой уровень, что вправе называться сыном белорусского народа. Благодаря Мулявину белорусская песня обрела вторую жизнь. Он соединил фольклор с рок-музыкой в форме вокально-инструментального ансамбля. Его пристрастие к классической белорусской поэзии задало высокую планку в исполнительском искусстве. Нынешний состав ансамбля придерживается песенных аранжировок мастера.

- Мы представляем часть программы, - сказал руководитель нынешних "Песняров" Роман Козырев, - которая прозвучит 26 ноября в Большом зале Дворца Республики в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виталия Кульбакова, посвященной 80-летию со дня рождения Владимира Мулявина.

Имя народного артиста СССР Владимира Мулявина навсегда вписано в историю музыкальной культуры братских народов.

Русский парень, приехавший в Беларусь, посвятил всю свою жизнь белорусской песне, возрождению и переработке национального фольклора. Подарил всему миру легендарный ансамбль "Песняры" и множество замечательных песен.

На концерте будет живой звук.

Звезда "Песняров" вспыхнула после победного выступления на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады в 1970 году. Там же родилось название "Песняры".

"Песняры", словно оправдывая свое звучное имя, пели хорошо поставленными голосами, акапельно исполнили чарующий "Полонез" Огинского, также песню Тихона Хренникова и Бориса Матусовского "Каждый четвертый", посвященную белорусам, погибшим в Великой Отечественной войне, а знаменитую "Вологду" подпевал весь зал во главе со сводным хором посольства.

Осенью 1976 года в Москве, в Колонном зале Дома Союзов, планировался творческий вечер поэта-песенника Михаила Матусовского. Членам ансамбля выдали сборник песен на стихи Матусовского, чтобы выбрали песни для концерта. Пролистывая этот сборник, Владимир Николаев увидел песню "Вологда", откуда он был родом.

В Колонном зале песни никогда не повторялись на "бис". Публика почтенная. Но на этот раз после первого исполнения "Вологды" разразились овации, из-за чего организаторы концерта даже растерялись. Что делать? Народ аплодирует, кричит "бис" в прямом эфире! Поступила команда: "Пусть поют еще раз".

После этого на телевидение и радио со всего Союза посыпались заявки исполнить "Вологду". Песня про русский северный город стала визитной карточкой белорусского коллектива.

"Песняры" представили на вечере в посольстве и премьеры песен, в том числе произведение музыканта, который не смог приехать в Москву из-за болезни, так что ансамбль - не музей, а живое наследие. Сценарий вечера развивался по нарастающей и последняя песня прозвучала с экрана в исполнении Владимира Мулявина с рефреном: "Я сгорел до тла".

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко признался, что его покорило выступление ансамбля "Песняры", инструментальное сопровождение, а по видеоряду, представившему красоту Синеокой, можно понять "за что мы тут боремся. Мы боремся за будущее наших детей. Мы хотим, чтобы Беларусь процветала, чтобы наши внуки и последующие поколения жили свободно на нашей земле".