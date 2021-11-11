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11.11.2021 14:35
Рубрика: Культура

В Москве запустят сервис, который позволит выбрать, что и когда смотреть в кино

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Впервые в России запускается сервис "Кино как дома". Он будет работать в формате - видео по запросу - Video on Demand (VoD), офлайн, в кинотеатрах.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Инициаторы и организаторы сервиса "Кино как дома" - объединенная киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино". Подобный сервис станет первым на российском рынке. Интерфейс на сайте киносети позволит гостям самим создавать сеансы в кинотеатрах из представленной библиотеки фильмов.

Сервис позволит гостям самим определять, что и когда они хотят смотреть, выбирая в удобный для них момент определенный фильм - примерно так они делают дома. На сайте киносети представлена библиотека картин, и гостям доступно несколько вариантов создания сеанса: можно заказать фильм и зал только для себя, можно заказать часть билетов, тогда остальные места в зале будут предоставлены для выкупа другим гостям, а можно инициировать сеанс выбранной кинокартины, который состоится, если идею поддержат и другие зрители.

На данный момент сервис работает в столичном кинотеатре "Формула Кино на Полежаевской". Гостям доступна библиотека из более 30 фильмов разных лет, среди которых и авторское кино, и голливудские блокбастеры, и хиты разных жанров, такие как "Ла-ла-лэнд", "Паразиты", "Движение вверх", "1+1", "Джон Уик", "Риддик", расширенная версия "Поезд в Пусан" и другие. Библиотека фильмов будет постоянно расширяться.

Культура Кино и ТВ Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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